Gilberto Gil regresa a Argentina para su despedida en el Movistar Arena

FOTO: El Ojo del Arte acompaña la gira despedida Tempo Tour de Gilberto Gil en Argentina

El legendario músico brasileño, Gilberto Gil, regresó a la Argentina por última vez en el marco de su gira despedida, "TEMPO REI TOUR". La presentación, que contó con el acompañamiento del portal especializado El Ojo del Arte, fue el próximo 31 de octubre en el Movistar Arena de Buenos Aires.

Según supo Noticias Argentinas, las entradas para esta celebración de su inmenso legado musical se pusieron a la venta este miércoles 20 de agosto a partir de las 10 de la mañana, a través de la página web oficial del Movistar Arena.

Una celebración de un tesoro nacional

Gilberto Gil, de 83 años, explicó que la decisión de finalizar sus giras apuntó a reducir la intensidad de su agenda para poder seguir creando a otro ritmo. El tour fue una celebración no solo de su música, sino de sus múltiples facetas.

El motivo del adiós: El propio Gil explicó que busca "reducir la intensidad de su agenda" para seguir haciendo música "a otro ritmo" , en una decisión que conectó con su espiritualidad.

El propio explicó que busca para seguir haciendo música , en una decisión que conectó con su espiritualidad. Un show inmersivo: El espectáculo, con dirección musical de sus hijos Bem y José Gil , contó con una banda estelar que incluyó vientos, percusión, acordeón y un cuarteto de cuerdas para repasar su vasto repertorio.

El espectáculo, con dirección musical de sus hijos y , contó con una banda estelar que incluyó vientos, percusión, acordeón y un cuarteto de cuerdas para repasar su vasto repertorio. Las múltiples facetas de Gil: La gira celebró no solo sus canciones, sino también su rol como tropicalista, ex Ministro de Cultura de Brasil y miembro de la Academia Brasileña de Letras.

