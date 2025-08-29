Semana del Arte en Buenos Aires: Córdoba presentó Mercado de Arte Contemporáneo

La Secretaría de Fortalecimiento Vecinal, Cultura y Deporte de la municipalidad de Córdoba y la Agencia Córdoba Cultura del gobierno de la Provincia, presentaron en la Casa de Córdoba en la Ciudad de Buenos Aires, el Mercado de Arte Contemporáneo Córdoba 2025, que se realizará del 4 al 7 de diciembre en el Centro de Convenciones Córdoba.

Además, en el lugar quedó inaugurada la muestra "Espíritu Bonino", en homenaje al artista cordobés Jorge Bonino y se realizó el anuncio de la 18° edición del Premio de Pintura Bancor.

Durante el encuentro, Raúl Sansica, presidente de la Agencia Córdoba Cultura, destacó que las ediciones de MAC fueron creciendo con un sentido federal. "Por eso era importante para nosotros poder presentarlos dentro del mundo de ArteBA", señaló. Y agregó: "Eso nos llena de orgullo y de honor, saber que estamos en un camino que produce, la cadena de valor en los artistas, en los que aman, en los que tienen la pasión, en los coleccionistas, en los galeristas, en los que invierten, y eso genera trabajo".

Por su parte, Héctor Campana, secretario de Fortalecimiento Vecinal, Cultura y Deporte de la municipalidad de Córdoba, señaló: "Si hay algo que define a esta feria, es la pasión y el esfuerzo de cada una de las personas que la hacen posible". Y añadió: "MAC representa un gran encuentro para la escena artística de Córdoba, Argentina y la región. Es un espacio de diálogo y de fortalecimiento para el sector de las artes visuales en un lugar tan importante como es el Centro de Convenciones Córdoba".

Bajo el lema "Sobre lo Mercurial", la curaduría de MAC 2025 estará a cargo de Sofía Torres Kosiba y Manuel Coll. La propuesta pondrá en el centro la versatilidad, la agilidad y los desplazamientos de las prácticas artísticas en un tiempo de grandes transformaciones.

Esta edición abandona el esquema tradicional de “zonas” para organizarse en constelaciones: “Constelación Crespo”, “Constelación Bonino”, “Constelación Myriam Stefford”, “Constelación de ediciones” y “Orbital”, como una forma de propiciar diálogos transversales entre artistas, obras y contextos. Entre las novedades más destacadas figuran la Red de Premios y Adquisiciones, que articulará reconocimientos desde el ámbito público y privado; y la Ruta Periferia, un recorrido que conectará al público con las sierras de Córdoba, galerías del interior y actividades al aire libre.

La Feria tendrá lugar en el Centro de Convenciones Córdoba, el complejo de su tipo más importante del país, con más de 18.900 metros cuadrados cubiertos destinados exclusivamente a la realización de eventos de gran escala. Este espacio, equipado con tecnología de última generación, refuerza la capacidad de Córdoba para recibir propuestas culturales de alcance nacional e internacional.

La convocatoria tendrá lugar del 1 al 30 de septiembre, y estará dirigida a galerías con trayectoria, galerías nuevas y proyectos artísticos. La aplicación será mediante un formulario online, siguiendo las bases y condiciones, que estarán publicadas en el sitio web oficial del evento.

Con el lanzamiento de #MAC2025, Córdoba continúa consolidándose como un verdadero polo de la industria creativa, generando trabajo, oportunidades y movimiento económico para la provincia. MAC es estratégico: una alternativa real para galeristas y coleccionistas, y un paso más en la afirmación de Córdoba como referente de la cultura federal y regional.

El evento se realizó en el marco de la Semana del Arte en la Capital Federal y contó con la presencia de Guillermo Acosta, Ministro de Economía y Gestión Pública de la Provincia de Córdoba; Héctor Campana, secretario de Fortalecimiento Vecinal, Cultura y Deporte de la municipalidad de Córdoba; Raúl Sansica, presidente de la Agencia Córdoba Cultura; Raúl Paolasso, presidente de Bancor; junto a representantes de FARO; Fundación Pro Arte Córdoba y referentes de instituciones culturales, galeristas y coleccionistas de todo el país.

Sobre MAC

Mercado de Arte Contemporáneo reúne a galeristas, artistas, coleccionistas, curadoras/es, montajistas, gestoras/es, referentes de las artes visuales y público general, consolidando a Córdoba como referente de la cultura federal y regional. La feria se sabe parte de un flujo de industrias culturales que impulsan el desarrollo social y económico de la comunidad.

A lo largo de sus ediciones, MAC se ha convertido en una feria reconocida por toda la escena artística, un punto de encuentro que ha inspirado a otras provincias a desarrollar sus propios mercados y ferias de arte generando un verdadero movimiento cultural federal.

En este sentido, MAC 2025 no solo exhibe arte: crea vínculos, abre caminos y propicia nuevos mercados, posicionando a Córdoba como un polo cultural de alcance nacional

Premio de Pintura Bancor

En el mismo acto también se anunció la decimoctava edición del Premio de Pintura Bancor, uno de los concursos más importantes a nivel federal, que abre su convocatoria a artistas de todo el territorio argentino.

Con 18 ediciones consecutivas, este premio se ha consolidado como el único salón con alcance nacional que se realiza en Córdoba y que, además, promueve el desarrollo del arte urbano en la ciudad, declarada “Capital Provincial del Arte Urbano”.

Espíritu Bonino

Por su parte, en el marco de las presentaciones se inauguró “Espíritu Bonino”, una exposición también curada por Sofía Torres Kosiba que abre un nuevo ciclo dedicado a rescatar y proyectar la obra del legendario artista cordobés Jorge Bonino.

La propuesta reunió archivos inéditos, pinturas, fotografías, performances e instalaciones audiovisuales, en diálogo con producciones de amigos y contemporáneos de Bonino, así como con creadores actuales que mantienen vivo el espíritu experimental, tierno y humorístico de una de las figuras más inclasificables de la vanguardia argentina de los años sesenta y setenta.

Jorge Bonino nació en Villa María en 1935, fue arquitecto, actor, performer, payaso, mimo, artesano, inventor, pedagogo, lingüista, viajero y artista. Su obra reafirma el rol de Córdoba como semillero de innovación cultural.

