Fassi confirmó elecciones en Talleres para el 19 de octubre y dio sus motivos
El presidente “albiazul” negó que el adelantamiento de la fecha de trate de una estrategia para perjudicar a la oposición.
14/09/2025 | 20:47Redacción Cadena 3
FOTO: El presidente de "La T" enfrenta un presente complicado.
Audio. Fassi confirmó elecciones para el 19 de octubre: “Es para que vote la mayor cantidad”
La Cadena del Gol
El presidente de Talleres, Andrés Fassi, confirmó este domingo que las elecciones anticipadas del club se realizarán el domingo 19 de octubre.
Este adelanto se produce en un contexto en el que se busca maximizar la participación de socios, según afirmó Fassi.
El dirigente "albiazul" explicó que la decisión responde a la intención de contar con un amplio padrón electoral.
"Pensamos que lo del 19 se buscó justamente por tener el mayor padrón de un equipo del interior de la república", afirmó. En esa línea, destacó que ese fin de semana coincidirá con un partido importante contra River y la convención de las filiales, lo que podría atraer a más votantes.
El presidente subrayó que la elección será "la más grande en la historia del fútbol en el interior", con un padrón de 36.094 socios habilitados para votar.
Sobre las listas que se presentarán, se anticipa que habrá al menos dos alternativas. La agrupación 'Más Talleres', liderada por Daniel Quinteros, se perfila como la principal oposición. Quinteros aclaró que desean participar bajo las reglas del club y que Talleres "es de su gente".
Fassi también mencionó que el objetivo es que la jornada electoral se desarrolle con tranquilidad. "Esperemos que se celebre en paz, que el juego sea dentro de las reglas", concluyó.
Informe de Simón Guzmán.
