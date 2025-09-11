La dura respuesta de Toviggino a Fassi tras las disculpas: "Traidor y mentiroso"

El presidente de Talleres, Andrés Fassi, brindó una conferencia de prensa para dar explicaciones ante el duro momento del "Matador". Desde el Centro de Alto Rendimiento Deportivo, Fassi asumió la responsabilidad total por la crisis deportiva y pidió disculpas a Claudio Tapia, presidente de la AFA por sus declaraciones del año pasado y se puso a disposición de él.

"Expreso públicamente una disculpas al Presidente de AFA Claudio Tapia, las formas en las que me expresé el año pasado no fueron las adecuadas", aseguró el presidente de Talleres.

Incluso, adelantó que invitará a Tapia a la inauguración de la segunda etapa de la ciudad deportiva antes de fin de año.

Ante esto, el tesorero de AFA y mano derecha de Tapia, Pablo Toviggino apuntó fuertemente contra Andrés Fassi en un posteo en su cuenta de X. El mismo fue repostado por el presidente de AFA en su cuenta oficial.

La respuesta de Toviggino comenzó con un duro "que cara de piedra que sos". Además, señaló que Tapia, a quien denominó "el comandante" le aceptará las disculpas porque "es un caballero".

"Sos tan traidor y mentiroso, que te olvidaste de pedir disculpas por las denuncias que nos hiciste en complicidad con Mariano Cuneo Líbarona, Juliana Santillán y Daniel Scioli, utilizando y haciendo abuso del aparato del Estado Nacional", continuó.

Toviggino apuntó contra Fassi. (Captura)

"Todos en banda y en despoblado, motorizaron distintas medidas judiciales y mediáticas, en una clara maniobra de golpe institucional, contra las elecciones democráticas de la Honorable Asamblea de AFA", agregó Toviggino.

En el cierre de la publicación, el tesorero de AFA tildó a Fassi de "cobarde" y que también denunció "al hijo del Comandante". "Con la Familia NO !! En Fin", cerró.