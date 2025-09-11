Fassi le pidió disculpas al "Chiqui" Tapia y adelantó las elecciones en Talleres

El presidente de Talleres, Andrés Fassi, se plantó frente a la prensa para dar explicaciones a una hinchada angustiada. Desde el Centro de Alto Rendimiento Deportivo, Fassi no se anduvo con rodeos y asumió la responsabilidad total por la crisis deportiva que atraviesa el equipo, que lo tiene en el penúltimo lugar de la tabla anual.

“Soy el máximo responsable de la crisis deportiva”, declaró el máximo dirigente, reconociendo que sus decisiones no fueron las mejores.

Fassi hizo hincapié en la paradoja de un equipo que, hace apenas seis meses, peleaba por el título, y hoy se encuentra en una situación “inédita y compleja”.

El análisis de un momento inesperado

El presidente admitió que, al mantener el 85% del plantel que logró el subcampeonato en 2024, nadie se imaginó este presente. “Ni el más pesimista imaginaba esta situación deportiva”, expresó, entendiendo a la perfección el malestar, la bronca y la angustia de los hinchas.

Además de la autocrítica, Fassi reveló que en esta crisis influyen tanto factores propios del club como elementos externos. Para buscar soluciones, la directiva ha sumado nuevos equipos de profesionales y, en conjunto con el plantel, se ha realizado una “enorme autocrítica”.

Disculpas, gestos y elecciones

El mensaje no solo fue para la hinchada. En un gesto de apertura, Fassi pidió disculpas públicas al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, por sus declaraciones del año pasado y se puso a disposición para colaborar con el fútbol argentino.

Incluso, adelantó que invitará a Tapia a la inauguración de la segunda etapa de la ciudad deportiva.

El presidente sorprendió al anunciar que las elecciones para elegir a los próximos dirigentes se adelantarán.

Será el próximo 19 de octubre cuando los socios de Talleres tendrán la oportunidad de elegir el rumbo de la institución en los próximos años.

El Matador, que visitará a Tigre este domingo, busca ahora levantarse con la esperanza de que el cambio prometido por su máximo dirigente sea el primer paso hacia una recuperación tan anhelada.