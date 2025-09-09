En vivo

Sociedad

Violento ataque en Mar del Plata: un hombre se defiende de usurpadores con un caño

Los efectivos dispusieron el traslado de los imputados a tribunales para declarar.

09/09/2025 | 13:49Redacción Cadena 3

FOTO: Violento ataque en Mar del Plata: un hombre se defiende de usurpadores con un caño

Dos hombres armados con cuchillas irrumpieron en la casa de un vecino al que acusaban de usurpar el inmueble y la víctima, de 37 años, se defendió con un caño en forma de “L” e hirió a los atacantes, que debieron ser trasladados al hospital.

Según el portal 0223, el conflicto se originó Gutenberg Bis al 7000, en Mar del Plata, porque el inmueble en cuestión había sido vendido por la madre de uno de los agresores.

Sin embargo, los hombres de 24 y 45 años increparon al nuevo propietario, lo amenazaron de muerte, rompieron una ventana e iniciaron una pelea dentro de la vivienda.

Durante el enfrentamiento, ambos agresores sufrieron una lesión cortante en el cuero cabelludo y una contusión en el ojo izquierdo.

Pese a las heridas, se encontraban lúcidos y fueron derivados por el SAME al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) para recibir asistencia.

Efectivos del Comando de Patrullas intervinieron rápidamente y redujeron a los dos acusados, que quedaron aprehendidos.

Finalmente, el fiscal de Flagrancia Eduardo Layús ordenó la formación de una causa por amenazas agravadas por el empleo de arma blanca y dispuso el traslado de los imputados a tribunales para declarar.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Mar del Plata? Un hombre se defendió de un ataque con cuchillos por parte de dos usurpadores en su hogar.

¿Quiénes estuvieron involucrados? La víctima de 37 años y los atacantes, hombres de 24 y 45 años.

¿Dónde sucedió el incidente? En Gutenberg Bis al 7000, Mar del Plata.

¿Qué medidas tomaron las autoridades? Los agresores fueron arrestados y se inició una causa por amenazas agravadas.

¿Cuál fue el resultado para los atacantes? Fueron trasladados al hospital para recibir asistencia médica tras las lesiones sufridas.

[Fuente: Noticias Argentinas]

