Una camioneta sin control chocó a una motociclista y derribó un poste y un árbol

Un nuevo accidente sacudió esta mañana el tranquilo barrio de Alta Córdoba, en la ciudad de Córdoba, cuando una Ford Ranger colisionó violentamente contra un poste de alumbrado público y un árbol.

La colisión se produjo en Calderón de la Barca y Tucumán. Según el conductor de la camioneta, intentó esquivar una moto conducida por una joven en la esquina de General Paz y tras perder el control una cuadra más tarde terminó chocando.

El impacto contra el poste y el árbol fue estruendoso, generando alarma entre los vecinos. Romina, propietaria de la casa ubicada en la esquina donde ocurrió el choque, expresó su indignación: "No es la primera vez que pasa algo así. Hace dos años, un auto terminó dado vuelta en mi living. Necesitamos reductores de velocidad urgentemente”.

La motociclista sufrió heridas que requerían atención médica inmediata. Los vecinos, frustrados, denunciaron la demora en la llegada de la ambulancia. “Llevamos 45 minutos esperando y todavía no aparece”, señaló Romina, visiblemente molesta. Otro residente agregó: “Estamos a cinco minutos del centro en auto. Es inaceptable que la ambulancia tarde tanto en llegar”.

La esquina donde ocurrió el accidente es un punto crítico para los habitantes de Alta Córdoba, quienes vienen reclamando desde hace años la instalación de un semáforo o reductores de velocidad. La falta de medidas preventivas ha convertido la zona en un lugar propenso a siniestros viales, generando temor entre los vecinos. “Es una lotería pasar por acá. Cada dos por tres hay un choque”, comentó un transeúnte.

Los vecinos exigen soluciones inmediatas para evitar que la esquina siga siendo un peligro constante. “No queremos esperar a que haya una tragedia peor para que tomen medidas”, concluyó Romina.

Informe de Lucía González.