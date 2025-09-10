Un motociclista murió tras chocar con un colectivo en Córdoba
El trágico accidente ocurrió este miércoles en barrio Las Palmas. El hombre tenía 27 años.
10/09/2025 | 16:56Redacción Cadena 3
FOTO: Trágico accidente en Córdoba.
-
Audio. Accidente fatal en Córdoba: un hombre de 27 años pierde la vida en Las Palmas
Cadena 3
Un motociclista murió este miércoles por la tarde tras chocar contra un colectivo en barrio Las Palmas. El hombre tenía 27 años.
El trágico accidente ocurrió entre las calles Arrecifes y Duarte Quirós.
/Inicio Código Embebido/
Preocupación. Batalla campal a la salida de un colegio en Córdoba: corridas y golpes de puños
El hecho ocurrió este miércoles afuera de la escuela Ipem número 35, Ricardo Rojas.
/Fin Código Embebido/
La víctima, que circulaba en una motocicleta, chocó contra un colectivo de la empresa FAM por causas que aún se intentan establecer.
Un servicio de emergencias se hizo presente en el lugar y constató el fallecimiento del hombre mayor de edad.
Las autoridades continúan investigando para determinar los factores que llevaron a este trágico desenlace.
Informe de Celeste Benecchi.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Un motociclista murió tras chocar contra un colectivo.
¿Quién fue la víctima? Un hombre de 27 años.
¿Cuándo sucedió el accidente? Este miércoles por la tarde.
¿Dónde ocurrió el accidente? En barrio Las Palmas, entre las calles Arrecifes y Duarte Quirós.
¿Cómo se produjo el accidente? La víctima chocó contra un colectivo de la empresa FAM; las causas están bajo investigación.