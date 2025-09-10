Un motociclista murió tras chocar con un colectivo en Córdoba

Un motociclista murió este miércoles por la tarde tras chocar contra un colectivo en barrio Las Palmas. El hombre tenía 27 años.

El trágico accidente ocurrió entre las calles Arrecifes y Duarte Quirós.

La víctima, que circulaba en una motocicleta, chocó contra un colectivo de la empresa FAM por causas que aún se intentan establecer.

Un servicio de emergencias se hizo presente en el lugar y constató el fallecimiento del hombre mayor de edad.

Las autoridades continúan investigando para determinar los factores que llevaron a este trágico desenlace.

Informe de Celeste Benecchi.