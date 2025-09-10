Batalla campal a la salida de un colegio en Córdoba: corridas y golpes de puños
El hecho ocurrió este miércoles afuera de la escuela Ipem número 35, Ricardo Rojas.
10/09/2025 | 15:38Redacción Cadena 3
FOTO: Violencia a la salida de un colegio. (Captura)
Una batalla campal entre alumnos del colegio Ipem número 35, Ricardo Rojas, en el Cerro de las Rosas se desató en la tarde de este miércoles y generó preocupación.
El fuerte incidente involucró a estudiantes de segundo año del turno mañana y tarde.
La pelea comenzó entre dos jóvenes y rápidamente escaló, involucrando a muchos más.
Los vecinos y padres expresaron su inquietud, ya que no es la primera vez que ocurren situaciones de este tipo a la salida del colegio.
El incidente tuvo lugar alrededor de las 14:00 horas, y la comunidad educativa sigue preocupada por el aumento de la violencia en estas peleas.
Informe de Orlando Morales.
