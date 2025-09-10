En vivo

Sociedad

Batalla campal a la salida de un colegio en Córdoba: corridas y golpes de puños

El hecho ocurrió este miércoles afuera de la escuela Ipem número 35, Ricardo Rojas. 

10/09/2025 | 15:38Redacción Cadena 3

FOTO: Violencia a la salida de un colegio. (Captura)

  1.

    Audio. Batalla campal a la salida de un colegio en Córdoba: corridas y golpes de puños

    Viva la Radio

    Episodios

Una batalla campal entre alumnos del colegio Ipem número 35, Ricardo Rojas, en el Cerro de las Rosas se desató en la tarde de este miércoles y generó preocupación.

El fuerte incidente involucró a estudiantes de segundo año del turno mañana y tarde.

La pelea comenzó entre dos jóvenes y rápidamente escaló, involucrando a muchos más.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Los vecinos y padres expresaron su inquietud, ya que no es la primera vez que ocurren situaciones de este tipo a la salida del colegio.

El incidente tuvo lugar alrededor de las 14:00 horas, y la comunidad educativa sigue preocupada por el aumento de la violencia en estas peleas.

Informe de Orlando Morales.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el colegio Ipem número 35? Una batalla campal entre alumnos.

¿Quiénes estuvieron involucrados? Estudiantes de segundo año del turno mañana y tarde.

¿Cuándo sucedió el incidente? En la tarde de este miércoles, alrededor de las 14:00 horas.

¿Dónde tuvo lugar la pelea? En el colegio Ipem número 35, ubicado en el Cerro de las Rosas.

¿Por qué hay preocupación en la comunidad? Por el aumento de la violencia en estas peleas y la repetición de incidentes similares.

