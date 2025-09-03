En vivo

La Argentina Posible

 

Argentina

En vivo

La Argentina Posible

 

Rosario

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Un juez rechazó homologar un acuerdo por el cuidado de mascotas tras un divorcio

El fallo reconoció la importancia emocional de los animales, pero aclaró que los tribunales de familia no pueden intervenir en estos casos. El caso ocurrió en Córdoba.

03/09/2025 | 12:04Redacción Cadena 3

FOTO: Un juez rechazó homologar un acuerdo por el cuidado de mascotas tras un divorcio.

En un juicio de divorcio, el Juzgado de Familia N° 2 de Córdoba, a cargo del juez Gabriel Tavip, decidió no aprobar un acuerdo entre una expareja sobre el cuidado de sus dos perras tras la separación. 

Aunque el fallo disolvió el matrimonio, el juez argumentó que la figura de "cuidado personal" no aplica a animales y que este tipo de acuerdos excede las competencias de los tribunales de familia.

La pareja, sin hijos, había pactado un "cuidado personal compartido" para sus mascotas, incluyendo un régimen de visitas y la división al 50% de los gastos extraordinarios, como veterinario y peluquería. 

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Uno de los excónyuges incluso aceptó pagar $250.000 en cuatro cuotas por gastos previos. Sin embargo, el juez Tavip consideró que estos convenios no tienen cabida en la legislación familiar actual, ya que el "cuidado personal" está reservado exclusivamente para hijos menores, con el fin de proteger sus derechos.

El fallo, que marca un precedente, reconoció la importancia emocional de las mascotas, pero aclaró que los tribunales de familia no pueden intervenir en estos casos. 

Aunque la Justicia de Córdoba mencionó la noción de "familia multiespecie", el juez sostuvo que no justifica incluir acuerdos sobre animales en un divorcio. La responsabilidad de las mascotas, como "seres sintientes", recae en sus dueños, quienes deben resolverlo de manera privada. El acuerdo fue considerado un compromiso extrajudicial, sin efecto legal vinculante.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

-

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho