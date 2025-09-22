Un camión de carne desbarrancó desde un puente en Mendoza: hubo enfrentamientos

FOTO: Volcó un camión con carne en Mendoza. (Foto: El Sol)

Un camión que transportaba carne se desbarrancó desde un puente en Mendoza, durante la mañana de este lunes.

El accidente ocurrió minutos después de las 11 de la mañana, cuando el rodado circulaba por la autopista. Al parecer, el chofer perdió el control tras chocar contra una camioneta utilitaria. Este impacto provocó que el camión se precipitara hacia la banquina y colisionara contra el guardarraíl.

La unidad terminó volcada sobre Cañadita Alegre, ocupando prácticamente toda la calle y bloqueando el túnel.

El subdirector de Seguridad Vial de la Municipalidad de Guaymallén informó que no había personas circulando por el lugar en el momento del accidente.

Los peritos trabajaron en la escena y determinaron que el siniestro se habría producido por un desperfecto en la rueda derecha del vehículo utilitario, que se desprendió y causó que su conductor perdiera el dominio del rodado.

El chofer del camión quedó atrapado dentro de la unidad, pero fue rescatado por personal policial. Según los primeros informes, se encontraba en buen estado de salud.

Debido a que el camión perdió combustible durante el accidente, fue necesaria la intervención de Bomberos para evitar un posible incendio.

Rápidamente, la Policía tuvo que formar un cordón para evitar que los vecinos de la zona se hagan con la carne caída. Los mismos comenzaron a tirarles piedras a los oficiales.

Volcó un camión de carne en Mendoza. Guerra entre los vecinos y la policía para llevarse la carne tirada. Los vecinos lanzan piedrazos, la policía hace un cerco custodiando la carne y lanza balas de goma a los vecinos

Íbamos a ser Suiza pic.twitter.com/je5BDHAY0R — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) September 22, 2025

