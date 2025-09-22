En vivo

Informados al regreso

Luis F. Echegaray

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio Coccolo

Argentina

En vivo

Informados al regreso

Luis F. Echegaray

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

La Última Jugada

Estudiantes vs. Def. y Justicia

La Plata

En vivo

Heatódromo

Fran Reale

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Un camión de carne desbarrancó desde un puente en Mendoza: hubo enfrentamientos

El accidente ocurrió tras un choque con una camioneta, sin heridos graves. La Policía tuvo que formar un cordón ante los vecinos. 

22/09/2025 | 15:08Redacción Cadena 3

FOTO: Volcó un camión con carne en Mendoza. (Foto: El Sol)

FOTO: Volcó un camión con carne en Mendoza. (Foto: El Sol)

Un camión que transportaba carne se desbarrancó desde un puente en Mendoza, durante la mañana de este lunes. 

El accidente ocurrió minutos después de las 11 de la mañana, cuando el rodado circulaba por la autopista. Al parecer, el chofer perdió el control tras chocar contra una camioneta utilitaria. Este impacto provocó que el camión se precipitara hacia la banquina y colisionara contra el guardarraíl

La unidad terminó volcada sobre Cañadita Alegre, ocupando prácticamente toda la calle y bloqueando el túnel.

El subdirector de Seguridad Vial de la Municipalidad de Guaymallén informó que no había personas circulando por el lugar en el momento del accidente. 

Los peritos trabajaron en la escena y determinaron que el siniestro se habría producido por un desperfecto en la rueda derecha del vehículo utilitario, que se desprendió y causó que su conductor perdiera el dominio del rodado.

El chofer del camión quedó atrapado dentro de la unidad, pero fue rescatado por personal policial. Según los primeros informes, se encontraba en buen estado de salud

Debido a que el camión perdió combustible durante el accidente, fue necesaria la intervención de Bomberos para evitar un posible incendio.

Rápidamente, la Policía tuvo que formar un cordón para evitar que los vecinos de la zona se hagan con la carne caída. Los mismos comenzaron a tirarles piedras a los oficiales. 

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un camión que transportaba carne se desbarrancó desde un puente en Mendoza.

¿Quién estuvo involucrado? El chofer del camión y el conductor de una camioneta utilitaria.

¿Cuándo sucedió el accidente? El accidente ocurrió minutos después de las 11 de la mañana.

¿Dónde tuvo lugar el accidente? En la autopista de Mendoza, sobre Cañadita Alegre.

¿Por qué se produjo el accidente? Se debió a un desperfecto en la rueda derecha de la camioneta utilitaria que provocó el accidente.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho