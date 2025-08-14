Uber respondió a denuncia de posible secuestro e inhabilitó cuenta de conductor

Tras la denuncia de un presunto intento de secuestro en la autopista Rosario-Córdoba, la plataforma de transporte Uber emitió un comunicado en el que expresó su respeto por el testimonio de la usuaria afectada y detalló las acciones tomadas para investigar el hecho.

El incidente ocurrió cuando una joven de 22 años, hija de la denunciante, notó que el conductor asignado por la aplicación no seguía la ruta habitual durante su viaje. "Me está llevando para otro lado, no sé para dónde va", alertó la víctima a su madre, quien monitoreaba el trayecto en tiempo real gracias a la geolocalización del celular desde el que se solicitó el servicio.

La mujer salió inmediatamente en su auto y, con la ayuda de la policía, logró interceptar el vehículo en la localidad de Roldán.

Durante el procedimiento, las autoridades encontraron en el interior del automóvil objetos inusuales, como cuerdas, un machete y otros elementos que levantaron sospechas sobre las intenciones del conductor.

Ante el hecho, la compañía aseguró que activó de inmediato su protocolo de seguridad: “Desde Uber, somos absolutamente respetuosos del testimonio de la usuaria. Nadie debería pasar por una experiencia semejante. Tan pronto tomamos conocimiento del hecho, el equipo de Seguridad de Uber activó el proceso de investigación interno que incluye la verificación de las cuentas y medidas preventivas como la inhabilitación temporal de la cuenta del socio conductor. Además, estamos en contacto con las autoridades a cargo de la investigación para brindar la información que requieran para el esclarecimiento de lo sucedido”.

El hecho reavivó el debate sobre los protocolos de seguridad en aplicaciones de transporte, especialmente en viajes nocturnos o en zonas alejadas. El comunicado de Uber insistió en que "nadie debería pasar por una experiencia así" y prometió reforzar sus medidas de verificación.

Las autoridades trabajan en esclarecer el hecho y determinar las intenciones del conductor, cuya identidad aún no ha sido revelada públicamente. Por su parte, la familia de la joven se encuentra contenida por profesionales, tras una experiencia que pudo haber terminado en algo peor.