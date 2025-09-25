En vivo

Sociedad

Triple femicidio en Florencio Varela: indagan a los cuatro detenidos

Se espera que en la jornada de hoy los acusados también sean imputados por el delito de homicidio agravado.

25/09/2025 | 08:16Redacción Cadena 3

FOTO: Triple femicidio en Florencio Varela: indagan a cuatro detenidos por el crimen

Los cuatro detenidos por el triple crimen de Morena Verri, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Morena Gutiérrez en Florencio Varela fueron indagados e imputados este jueves. A su vez, se esperaban nuevas pericias en la casa del horror y avances en la investigación para dar con el líder narco peruano.

Conforme a la información a la que pudo acceder la agencia Noticias Argentinas, los detenidos Magalí Celeste González, de 28 años; Miguel Ángel Villanueva, de 25; Daniela Iara Ibarra, 19; y Maximiliano Andrés Parra, de 18, fueron trasladados desde la DDI de La Matanza hasta la UFI N°2 de Laferrere.

Se esperó que en la jornada de hoy los acusados también fueran imputados por el delito de homicidio agravado.

El dato principal que necesitaban las autoridades judiciales fue saber quién estuvo detrás de los asesinatos de las jóvenes de 20 y 15 años.

Se conoció esta madrugada que el narco peruano autor de los homicidios afirmó: “Esto es lo que les pasa a los que me roban droga”.

Lectura rápida

¿Qué sucedió? Se indagó e imputó a cuatro detenidos por el triple femicidio de tres jóvenes en Florencio Varela.

¿Quiénes son los detenidos? Los detenidos son Magalí Celeste González, Miguel Ángel Villanueva, Daniela Iara Ibarra y Maximiliano Andrés Parra.

¿Cuándo ocurrió el crimen? El crimen tuvo lugar en días previos al 25 de septiembre de 2025, con las víctimas desaparecidas desde el viernes anterior.

¿Dónde se encontraron las víctimas? Los cuerpos fueron hallados enterrados en una casa en Florencio Varela.

¿Por qué se considera un ajuste de cuentas? Se investiga un posible ajuste de cuentas por parte de una banda narcotraficante peruana.

[Fuente: Noticias Argentinas]

