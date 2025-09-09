Se vienen días de calor en Córdoba y hay alerta por fuertes vientos
El pronóstico anticipa un aumento de temperaturas en Córdoba, con riesgo creciente de incendios. Este miércoles se espera una máxima de 29°.
09/09/2025 | 08:16Redacción Cadena 3
FOTO: Calorcito y fuertes vientos.
-
Audio. Aumento de temperaturas y riesgo de incendios en Córdoba por sequedad
Radioinforme 3
Marcelo Madelón, pronosticador del aeropuerto de Córdoba, expresó su preocupación por las condiciones climáticas en la región en una entrevista con Cadena 3.
Aunque las lluvias de julio y agosto evitaron incendios, la sequía actual está generando estragos. Este martes, la mínima en Córdoba fue de 8°C, por debajo de los 10°C habituales, mientras que la máxima alcanzará los 26°C, superando la media de 23,8°C.
Madelón destacó la amplitud térmica causada por la sequedad y alertó sobre ráfagas de viento del norte que podrían superar los 45 km/h. “Este miércoles será un día crítico, con una máxima de 29°C que incrementa el riesgo de incendios,” señaló.
/Inicio Código Embebido/
Incendios forestales. Alerta extrema por incendios: vientos fuertes aumentan el riesgo en Córdoba
Ráfagas de hasta 50 km/h y altas temperaturas incrementan la probabilidad de originar siniestros. Se solicita máxima precaución a la población.
/Fin Código Embebido/
Para el jueves, dijo que se espera un descenso a 24°C con vientos del sur, tendencia que se mantendría el viernes.
En contraste, otras regiones del país enfrentan condiciones diferentes. “En Bariloche y la zona Andino Patagónica hay precipitaciones y nevadas en áreas altas,” explicó Madelón. Además, alertó sobre vientos y posibles efectos del Zonda en Mendoza y San Juan para el miércoles.
Lectura rápida
¿Quién expresó su preocupación por las condiciones climáticas en Córdoba?
Marcelo Madelón, pronosticador del aeropuerto de Córdoba.
¿Qué fenómeno climático se ha evitado gracias a las lluvias de julio y agosto?
Se evitaron incendios.
¿Cuál fue la mínima y máxima de temperatura en Córdoba este martes?
La mínima fue de 8°C y la máxima alcanzará 26°C.
¿Qué se espera para el miércoles en términos de temperatura y riesgo?
Se espera una máxima de 29°C, lo que incrementa el riesgo de incendios.
¿Qué condiciones se reportan en Bariloche y la zona Andino Patagónica?
Hay precipitaciones y nevadas en áreas altas.