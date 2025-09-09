En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Se vienen días de calor en Córdoba y hay alerta por fuertes vientos

El pronóstico anticipa un aumento de temperaturas en Córdoba, con riesgo creciente de incendios. Este miércoles se espera una máxima de 29°.

09/09/2025 | 08:16Redacción Cadena 3

FOTO: Calorcito y fuertes vientos.

  1.

    Audio. Aumento de temperaturas y riesgo de incendios en Córdoba por sequedad

    Radioinforme 3

    Episodios

Marcelo Madelón, pronosticador del aeropuerto de Córdoba, expresó su preocupación por las condiciones climáticas en la región en una entrevista con Cadena 3.

Aunque las lluvias de julio y agosto evitaron incendios, la sequía actual está generando estragos. Este martes, la mínima en Córdoba fue de 8°C, por debajo de los 10°C habituales, mientras que la máxima alcanzará los 26°C, superando la media de 23,8°C.

Madelón destacó la amplitud térmica causada por la sequedad y alertó sobre ráfagas de viento del norte que podrían superar los 45 km/h. “Este miércoles será un día crítico, con una máxima de 29°C que incrementa el riesgo de incendios,” señaló.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Para el jueves, dijo que se espera un descenso a 24°C con vientos del sur, tendencia que se mantendría el viernes.

En contraste, otras regiones del país enfrentan condiciones diferentes. “En Bariloche y la zona Andino Patagónica hay precipitaciones y nevadas en áreas altas,” explicó Madelón. Además, alertó sobre vientos y posibles efectos del Zonda en Mendoza y San Juan para el miércoles.

Lectura rápida

¿Quién expresó su preocupación por las condiciones climáticas en Córdoba?
Marcelo Madelón, pronosticador del aeropuerto de Córdoba.

¿Qué fenómeno climático se ha evitado gracias a las lluvias de julio y agosto?
Se evitaron incendios.

¿Cuál fue la mínima y máxima de temperatura en Córdoba este martes?
La mínima fue de 8°C y la máxima alcanzará 26°C.

¿Qué se espera para el miércoles en términos de temperatura y riesgo?
Se espera una máxima de 29°C, lo que incrementa el riesgo de incendios.

¿Qué condiciones se reportan en Bariloche y la zona Andino Patagónica?
Hay precipitaciones y nevadas en áreas altas.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho