Se vienen días de calor en Córdoba y hay alerta por fuertes vientos

Marcelo Madelón, pronosticador del aeropuerto de Córdoba, expresó su preocupación por las condiciones climáticas en la región en una entrevista con Cadena 3.

Aunque las lluvias de julio y agosto evitaron incendios, la sequía actual está generando estragos. Este martes, la mínima en Córdoba fue de 8°C, por debajo de los 10°C habituales, mientras que la máxima alcanzará los 26°C, superando la media de 23,8°C.

Madelón destacó la amplitud térmica causada por la sequedad y alertó sobre ráfagas de viento del norte que podrían superar los 45 km/h. “Este miércoles será un día crítico, con una máxima de 29°C que incrementa el riesgo de incendios,” señaló.

Para el jueves, dijo que se espera un descenso a 24°C con vientos del sur, tendencia que se mantendría el viernes.

En contraste, otras regiones del país enfrentan condiciones diferentes. “En Bariloche y la zona Andino Patagónica hay precipitaciones y nevadas en áreas altas,” explicó Madelón. Además, alertó sobre vientos y posibles efectos del Zonda en Mendoza y San Juan para el miércoles.