Alerta extrema por incendios: vientos fuertes aumentan el riesgo en Córdoba

FOTO: Extremo riesgo de incendios forestales en Córdoba por altas temperaturas y viento

Desde hoy y hasta mañana, se emite un alerta oficial por riesgo extremo de incendios en la provincia debido a condiciones meteorológicas adversas en la provincia de Córdoba.

El vocero de la Secretaría de Gestión de Riesgo, Roberto Schreiner, explicó a Cadena 3: "Después de cerca del mediodía, va a entrar un viento norte que va a aumentar la velocidad hasta casi unos 40 ó 50 kilómetros por hora".

Según indicó, el viento fuerte persistirá durante 24 horas, alternando entre direcciones norte y sur. En ese contexto, advirtió que esto incrementa “la probabilidad de riesgo extremo” con altas temperaturas y baja humedad.

“Tenemos que tener muchísimo cuidado y tratar de no prender fuego y hacer alguna actividad que genere un incendio”, enfatizó.

El estado de alerta ambiental por riesgo de incendio rige desde el 2 de junio y se extiende hasta el 31 de diciembre. Sin embargo, la advertencia para hoy y mañana se considera crítica en toda la provincia.

Informe de Lucía González.