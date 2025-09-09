En vivo

Radioinforme 3

Alerta extrema por incendios: vientos fuertes aumentan el riesgo en Córdoba

Ráfagas de hasta 50 km/h y altas temperaturas incrementan la probabilidad de originar siniestros. Se solicita máxima precaución a la población.

09/09/2025 | 08:07Redacción Cadena 3

FOTO: Extremo riesgo de incendios forestales en Córdoba por altas temperaturas y viento

  1.

    Audio. Alerta por riesgo extremo de incendios en la provincia por condiciones climáticas

    Radioinforme 3

    Episodios

Desde hoy y hasta mañana, se emite un alerta oficial por riesgo extremo de incendios en la provincia debido a condiciones meteorológicas adversas en la provincia de Córdoba.

El vocero de la Secretaría de Gestión de Riesgo, Roberto Schreiner, explicó a Cadena 3: "Después de cerca del mediodía, va a entrar un viento norte que va a aumentar la velocidad hasta casi unos 40 ó 50 kilómetros por hora".

Según indicó, el viento fuerte persistirá durante 24 horas, alternando entre direcciones norte y sur. En ese contexto, advirtió que esto incrementa “la probabilidad de riesgo extremo” con altas temperaturas y baja humedad.

“Tenemos que tener muchísimo cuidado y tratar de no prender fuego y hacer alguna actividad que genere un incendio”, enfatizó.

El estado de alerta ambiental por riesgo de incendio rige desde el 2 de junio y se extiende hasta el 31 de diciembre. Sin embargo, la advertencia para hoy y mañana se considera crítica en toda la provincia.

Informe de Lucía González.

Lectura rápida

¿Qué se emite en Córdoba? Se emite un alerta oficial por riesgo extremo de incendios.

¿Quién explicó la situación? El vocero de la Secretaría de Gestión de Riesgo, Roberto Schreiner.

¿Cuándo rige el alerta? Desde hoy hasta mañana, con un estado de alerta ambiental desde el 2 de junio hasta el 31 de diciembre.

¿Dónde se aplica la alerta? En toda la provincia de Córdoba.

¿Por qué se considera crítica la advertencia? Debido a condiciones meteorológicas adversas, como viento fuerte, altas temperaturas y baja humedad.

