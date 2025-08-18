Se viene una semana con lluvias y hay alerta por la tormenta de Santa Rosa

Jorge Giometti, del Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático, habló en Primera Plana Rosario y dio precisiones sobre el pronóstico del tiempo para este lunes y el resto de la semana. En paralelo, Gonzalo Ratner, titular de Defensa Civil de la Municipalidad de Rosario, habló con el móvil de Cadena 3 Rosario, en Radioinforme 3, y brindó recomendaciones por la llegada de la tormenta de Santa Rosa.

El pronóstico del tiempo para este lunes indica cielo cubierto y la posibilidad de algunas tormentas, puntualmente fuertes, con precipitaciones de variada intensidad, especialmente durante la noche. La temperatura máxima alcanzará los 16 grados, con una alta humedad del 95% y vientos leves a moderados del sector sureste, que pueden presentar ráfagas fuertes.

Para el martes, se espera un panorama similar, con cielo cubierto y probabilidad de tormentas, algunas de ellas puntualmente fuertes por la madrugada. Las temperaturas oscilarán entre los 14 grados de mínima y los 15 grados de máxima, con una humedad que se mantendrá al 100% y vientos moderados del sector sureste, rotando al suroeste, también con ráfagas fuertes.

De acuerdo con el pronóstico extendido, las precipitaciones continuarán durante la madrugada del miércoles, mejorando las condiciones a lo largo del día con cielo entre parcialmente nublado y ligeramente cubierto. Sin embargo, se anticipa un nuevo deterioro del clima hacia el viernes, con un descenso de temperaturas que llevará las mínimas a un rango de 2 a 7 grados y las máximas entre 16 y 20 grados. Los vientos del sector este rotarán al sur, manteniendo una intensidad moderada y ráfagas fuertes.

Alerta por Santa Rosa

La semana comienza con la amenaza de la tormenta de Santa Rosa, un fenómeno meteorológico que históricamente se espera para finales de agosto, pero que este año se adelanta.

Ratner, de Defensa Civil, advirtió sobre la importancia de estar preparados: "Hay que tener muy en cuenta lo del día martes, con una alerta de nivel amarillo por tormentas y lluvia. Este fenómeno puede estar acompañado de ráfagas de viento, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo".

El funcionario recomendó asegurar objetos en balcones y terrazas, así como colaborar con la limpieza de desagües: "Tratar de evitar los traslados innecesarios y circular a baja velocidad será clave para un día marcado por la inestabilidad".

Entrevista de Verónica Maslup. Informe de Fernando Carrafiello.