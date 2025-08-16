Clima en Rosario: julio tuvo lluvias récord en 76 años y con más frío promedio

Julio de 2025 cerró con sorpresas en materia climática para Rosario y gran parte de la provincia de Santa Fe, según el más reciente informe semestral del Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático (CMMC-SAT) Sistema de Alerta Temprana.

A contramano de lo previsto, las temperaturas medias resultaron levemente inferiores al promedio de los últimos 13 años, mientras que las lluvias alcanzaron niveles históricos, posicionando al mes como el julio más lluvioso en más de siete décadas.

La previsión indicaba un mes dentro de los valores normales en cuanto a temperatura, sin embargo, el aumento en la cantidad de días nublados —9 en total, la cifra más alta desde 2018— provocó una leve baja en los registros medios. No se reportaron extremos térmicos, aunque los días más fríos fueron los tres primeros del mes y el domingo 27, una situación que se replicó en gran parte de la provincia.

El dato más destacado del mes fue el volumen de precipitaciones. En Rosario y varias ciudades de la región se superaron ampliamente los promedios históricos. En la ciudad capital se acumularon 82,9 mm, muy por encima de los 21,9 mm habituales, ubicando a julio 2025 en el cuarto lugar de los julios más lluviosos desde 1900, solo por detrás de 1908, 1949 y 1940, e igualando a 1934.

Esta tendencia se replicó en otras localidades:

Rosario: 89,8 mm (promedio histórico: 23,0 mm)

Rufino: 49,3 mm (promedio: 10,1 mm)

Reconquista: 100,2 mm (promedio: 24,1 mm)

San Cristóbal: 21,6 mm (promedio: 8,4 mm)

Las Toscas: 32,2 mm (en línea con la previsión de lluvias levemente por debajo de lo normal)

El fenómeno tiene su origen en el calentamiento del océano Atlántico en la zona del Anticiclón de Santa Elena y en la presencia reiterada de centros de alta presión, que provocaron el ingreso de humedad desde esa región. La anomalía fue visible en los mapas climáticos y afectó a casi toda la provincia.

Lo que viene

En lo que va de agosto y las próximas semanas, el informe del CMMC-SAT que las precipitaciones mantengan un comportamiento normal a levemente superior al promedio, con un patrón habitual de mayor acumulación de oeste a este de la provincia.

No obstante, algunas zonas podrían experimentar lluvias localmente abundantes, especialmente durante la segunda quincena de agosto.

De cara a septiembre, los análisis sugieren que las precipitaciones podrían comenzar a disminuir, aunque sin una desviación significativa. Los acumulados quedarían levemente por debajo de los niveles medios, anticipando una primavera algo más seca de lo habitual, pero dentro de parámetros normales.