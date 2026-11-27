Tras anunciar el cierre definitivo de sus redes sociales, el influencer Santiago Maratea reapareció en Instagram a través de una nueva cuenta en la que presentó "Fundación Lápiz", un proyecto solidario enfocado en la salud infantil, educación y la creación de un comedor comunitario.

El creador de contenido anunció que se dedicará de lleno a la fundación solidaria, con el fin de vivir a través de sus ingresos. "Quiero vivir de esto", comunicó en un video que compartió en las redes oficiales de la fundación.

"Estoy muy entusiasmado con que por fin pude arrancar con este proyecto. El único objetivo de este primer video es poder darles un pantallazo general a todas las personas nuevas sobre por dónde va a ir esta fundación, qué ideas tenemos para con este proyecto", explicó en los primeros segundos del archivo.

El nuevo usuario de Maratea --@lapizfundacion-- cuenta con más de 250 mil seguidores hasta el momento, número que continúa subiendo conforme pasan los minutos. El nombre de la fundación está inspirado por el texto "Yo, el lápiz", el cual habla sobre el conocimiento disperso, la cooperación espontánea y el sistema de incentivos.

Según explicó en un video que duró más de cinco minutos, la fundación tocará temas de salud infantil, educación y la creación de un comedor. Además, el proyecto contará con la futura creación de un podcast, donde tocarán las mismas problemáticas.

"Para arrancar entonces con qué contenido se va a subir a esta cuenta: más allá de todo tipo de contenido que tenga que ver con para dónde va la fundación, cómo van creciendo los proyectos, yo también quiero subir contenido sobre economía", adelantó.

Maratea expresó sus deseos de que la Fundación funcione como una membresía, en la que los usuarios "terminen teniendo más ganancia que pérdida" por haber aportado al proyecto. "Mi idea es abarcar ciertos puntos concretos y que ustedes aporten cierto monto concreto mes a mes, como si fuese una membresía. Lo que yo tengo en la cabeza son 3.000 pesos por mes, 36.000 pesos por año", informó.

En ese sentido, mencionó que él recibiría una ganancia de lo que genere el proyecto: "Yo quiero vivir de esto. Mi cuenta de Instagram, que es mi fuente de ingresos, yo no tengo drama en cerrarla porque yo lo que quiero es que esta sea mi fuente de ingresos".