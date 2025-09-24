Rescataron a cuatro personas atrapadas en una laguna de La Rinconada
La Policía de Córdoba y personal municipal trabajaron durante dos días para rescatar a cuatro personas atrapadas por la crecida. Fueron evacuadas sin lesiones.
24/09/2025 | 21:21Redacción Cadena 3
FOTO: Rescataron a cuatro personas atrapadas en una laguna de La Rinconada
FOTO: Rescataron a cuatro personas atrapadas en una laguna de La Rinconada
Un intenso operativo de rescate se desplegó durante dos días en la localidad cordobesa de La Rinconada, en el departamento Río Seco, luego de que cuatro personas quedaran atrapadas en una zona rural anegada.
Según informó la Policía de Córdoba, el hecho ocurrió cuando una camioneta Ford Ranger, que transportaba una embarcación, quedó empantanada en un campo inundado en momentos en que los ocupantes realizaban tareas de pesca. La repentina crecida de la laguna impidió que pudieran salir por sus propios medios.
/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/
Personal de la Dirección Bomberos de la Policía, junto a trabajadores de la Municipalidad de La Rinconada, coordinó las tareas para evacuar a las cuatro personas, quienes fueron rescatadas sin lesiones. Para lograrlo fue necesario utilizar un camión Unimog, debido a la complejidad del terreno y la magnitud de la inundación.
El operativo no concluyó allí: durante dos jornadas continuas se llevaron adelante labores para retirar la camioneta del lugar, en medio de grandes dificultades por el estado del suelo.
Desde la fuerza provincial destacaron la labor conjunta entre los equipos locales y policiales, que permitió culminar con éxito la operación sin que hubiera que lamentar heridos.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en La Rinconada? Un operativo de rescate se desplegó para ayudar a cuatro personas atrapadas en una zona rural anegada.
¿Quién llevó a cabo el rescate? La Policía de Córdoba y la Dirección Bomberos de la Policía, junto a trabajadores de la Municipalidad de La Rinconada.
¿Cuándo sucedió el incidente? El hecho ocurrió durante dos días, cuando la camioneta quedó empantanada mientras los ocupantes pescaban.
¿Dónde ocurrió el rescate? En la localidad cordobesa de La Rinconada, en el departamento Río Seco.
¿Cómo se llevó a cabo el rescate? Se utilizó un camión Unimog para evacuar a las personas y retirar la camioneta del lugar.
¿Por qué fue necesario el operativo? La repentina crecida de la laguna impidió que los ocupantes de la camioneta pudieran salir por sus propios medios.