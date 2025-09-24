FOTO: Rescataron a cuatro personas atrapadas en una laguna de La Rinconada

Un intenso operativo de rescate se desplegó durante dos días en la localidad cordobesa de La Rinconada, en el departamento Río Seco, luego de que cuatro personas quedaran atrapadas en una zona rural anegada.

Según informó la Policía de Córdoba, el hecho ocurrió cuando una camioneta Ford Ranger, que transportaba una embarcación, quedó empantanada en un campo inundado en momentos en que los ocupantes realizaban tareas de pesca. La repentina crecida de la laguna impidió que pudieran salir por sus propios medios.

Personal de la Dirección Bomberos de la Policía, junto a trabajadores de la Municipalidad de La Rinconada, coordinó las tareas para evacuar a las cuatro personas, quienes fueron rescatadas sin lesiones. Para lograrlo fue necesario utilizar un camión Unimog, debido a la complejidad del terreno y la magnitud de la inundación.

El operativo no concluyó allí: durante dos jornadas continuas se llevaron adelante labores para retirar la camioneta del lugar, en medio de grandes dificultades por el estado del suelo.

Desde la fuerza provincial destacaron la labor conjunta entre los equipos locales y policiales, que permitió culminar con éxito la operación sin que hubiera que lamentar heridos.