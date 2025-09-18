Rescataron a 14 perros caniches hacinados de un criadero ilegal en Flores

Catorce caniches que se encontraban hacinados en un criadero ilegal fueron rescatados en el barrio porteño de Flores.

Conforme al comunicado que el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires le envió a la agencia Noticias Argentinas, los animales se encontraban con un fuerte olor a materia fecal, en paupérrimas condiciones de higiene, algunos presentaban otitis y sarro dental, al tiempo que tampoco tenían libretas sanitarias ni vacunación.

La Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA) ordenó el allanamiento del inmueble, ubicado en la calle Arrotea al 600, que ya había sido revisado en octubre del año pasado cuando se salvaron a unos 57 perros de la misma raza.

Se hallaron a dos de los cachorros de menos de 45 días en un placard, 11 hembras adultas, 1 macho joven de 8 meses aproximadamente y 3 hembras en avanzado estado de preñez.

Además, carecían de alimento y tomaban agua de un bebedero pequeño en un espacio no apto, mientras que se incumplió la clausura impuesta en 2024, por lo que se reimplantó la medida judicial.

Personal de Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, la División Delitos Ambientales de la Policía de la Ciudad, la Dirección General de Control Ambiental, la Dirección General de Control y Fiscalización, la División Perros de la Policía de la Ciudad, la Dirección General de Canes y Felinos Domésticos del GCBA, y médicos veterinarios participaron del operativo.

La fiscalía interviniente estableció el secuestro de los caniches toy y las jaulas, a la vez que las autoridades realizaron chipeado de cada uno de ellos con su correspondiente ID, para el correcto seguimiento de estos y ordenó su traslado a una ONG especializada en protección y defensa animal, donde serán estabilizados y recibirán la atención veterinaria.