Organizaciones sociales realizaron ollas populares frente al Ministerio de Capital Humano

Organizaciones sociales realizaron una jornada de lucha en la que prepararon una ronda de ollas populares frente al Ministerio de Capital Humano, para visibilizar la situación crítica que atraviesan los comedores comunitarios.

En declaraciones a Noticias Argentinas, la dirigente de Barrios de Pie y secretaria adjunta de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Norma Morales, señaló que esta jornada se organizó porque "el hambre crece" y la gestión del presidente Javier Milei "sigue sin dar respuesta".

"Estamos frente a una crisis económica y social insostenible. Cada vez se acercan más familias a los comedores, a pedir comida, mientras el Gobierno Nacional nos da la espalda. Nos llamaron 'fantasmas', pero los verdaderos 'fantasmas' son ellos que se enriquecen robándole al pueblo y multiplicando el hambre. Con a penas el 3% de las coimas de Karina Milei se podrían haber hecho más de 10.000 ollas populares por mes, garantizando que más de un millón de nuestras niñeces no se vaya a dormir con la panza vacía", sentenció.

Esta concentración, también se da en un contexto en el que, en las últimas semanas, se conoció la noticia de que el Ministerio comandado por Sandra Petovello no realizó las auditorías "que utilizó como excusa" para recortar los alimentos a los diversos espacios comunitarios y dónde, además, no pudo justificar en qué se gastó el dinero que estaba destinado a la compra de alimentos.

Por otra parte, Morales recordó la medida que tomó el Presidente la semana pasada, de quitarle retenciones a la exportación de granos, se hizo paralelamente al "ajuste que realiza sobre las jubilaciones" y a las asignaciones de personas con discapacidad, "condenando a la pobreza" a miles de vecinos: "Mientras su hermana se llena los bolsillos, nuestras cuidadoras no tienen un salario digno", añadió.

"Este Gobierno es para los ricos y busca que los pobres desaparezcamos. Basta de ajuste y de tanta crueldad. No podemos naturalizar, en nuestro país, que las niñeces pasen hambre. La dignidad no se negocia y, por eso, vamos a seguir en las calles, con las ollas y la fuerza organizada de nuestro pueblo", concluyó.