Organizaciones del Frente Sindical marcharán en rechazo “a la política exterior” del Gobierno

El Frente Sindical por la Soberanía, el Trabajo Digno y el Salario Justo, integrado por más de 100 organizaciones y sindicatos entre los que se encuentra la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y las dos centrales de los trabajadores (CTA), convocó para mañana a las 18hs., a un “Encuentro por la Paz”, en Plaza Flores, porque “el alineamiento de la Argentina con los Estados Unidos e Israel es inaceptable”.

Estarán presentes, el Premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, dirigentes gremiales y diversos referentes políticos con el objetivo de “repudiar el genocidio contra el pueblo palestino y las víctimas del extremismo religioso”.

Por su parte, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, indicó que el acto que llevarán a cabo mañana tiene que ser “un severo llamado de atención a la política exterior de nuestro país”: “No podemos mirar para otro lado con lo que está pasando en Gaza”, añadió.

En la misma línea, el Frente Sindical destacó el “rechazo” del alineamiento del gobierno de Javier Milei “con las políticas de Benjamín Netanyahu”. Y aseguró que “su subordinación contradice los lineamientos éticos y geopolíticos históricos” de Argentina, al mismo tiempo que “deshumaniza la consagración soberana de nuestro pueblo” sobre la paz.

“Esta matanza se tiene que detener de manera urgente y efectiva. Argentina no puede ser cómplice de esta situación. El espiral de violencia solo deja a la muerte y la destrucción como ganador. Por ello, nos manifestamos solidariamente con el pueblo palestino y al mismo tiempo, condenamos todo acto terrorista venga de donde venga”, concluyeron en un comunicado.