Operativos en Constitución y La Boca: detenidos y procedimientos antidrogas

Tres hombres fueron detenidos esta tarde, uno de ellos con pedido de captura, en el marco de distintos operativos de saturación que llevó a cabo la Policía de la Ciudad en los barrios porteños de Constitución y La Boca.

Asimismo, también se desplegaron operativos antidrogas, como los que viene coordinando el Ministerio de Seguridad de la Ciudad destinados a prevenir ilícitos y contravenciones, y que se realizan con el aporte de personal de Espacio Público en el desarme de ranchadas y su limpieza posterior.

En La Boca, donde participaron efectivos de la Comisaría Vecinal 4C y de Despliegue Intervenciones Rápidas (DIR), un hombre fue detenido por desobediencia; además, contaba con un pedido de captura vigente y fue puesto a disposición de las autoridades judiciales.

En Constitución, con la afectación de las comisarías vecinales de la Comuna, División Investigaciones Comunales 1 Sur (DIC1 Sur), DIR, División Operaciones Urbanas (DOU), División Perros y División Antidrogas Norte, se registraron seis procedimientos por tenencia de estupefacientes, en tanto dos personas fueron detenidas por encubrimiento. Por su parte, dos actas fueron labradas por portación de arma blanca y otros dos por destrucción de bienes.

Entre ambos operativos saturación fueron identificadas medio centenar de personas y 37 vehículos y motos fueron controlados.