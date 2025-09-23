En vivo

Sociedad

Murió un hombre tras un choque frontal contra un remis compartido en Jujuy

El siniestro ocurrió en horas de la noche cerca de las 23.30.

23/09/2025 | 14:41Redacción Cadena 3

FOTO: Murió un hombre tras un choque frontal contra un remis compartido en Jujuy

Un accidente se registró en la ruta nacional N° 9, a la altura del paraje Huajara, en la localidad de Volcán, Jujuy, donde un hombre de 55 años murió de manera instantánea luego de un choque frontal entre el vehículo que conducía y una camioneta utilitaria que funcionaba como remis compartido.

El siniestro ocurrió en horas de la noche cerca de las 23.30 cuando la víctima, que viajaba sola a bordo de un Volkswagen Saveiro en sentido norte-sur, se desplazaba por el sector conocido como la “curva de la muerte.”

Por causas que aún se investigan, impactó de frente contra un Renault Kangoo en el que viajaban cinco personas, según explicó el portal El Tribuno de Jujuy.

Debido a la violencia del impacto, el personal del SAME arribó de inmediato para brindar las primeras curaciones a los involucrados.

Sin embargo, el conductor de la Saveiro ya no presentaba signos vitales y su cuerpo debió ser trasladado a la morgue del hospital Dr. Miguel Ángel Miskoff.

Las cinco personas que viajaban en el remis compartido —el chofer y cuatro pasajeras— resultaron con politraumatismos.

Tras recibir atención primaria en el lugar, fueron trasladadas a los hospitales de Maimará y Volcán para su asistencia.

En el lugar trabajaron efectivos de la Seccional 12° de Volcán y personal de Criminalística, quienes realizaron peritajes para determinar las causas del siniestro.

Además, se informó que el conductor del remis fue sometido a un control de alcoholemia, aunque al cierre de esta edición no se habían difundido los resultados.

El trágico episodio volvió a encender las alarmas sobre la peligrosidad de la “curva de la muerte”, un tramo de la ruta nacional N° 9 donde ya se han registrado otros incidentes fatales.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Jujuy? Un accidente frontal entre un Volkswagen Saveiro y un remis compartido causó la muerte de un hombre de 55 años.

¿Dónde sucedió el accidente? En la ruta nacional N° 9, a la altura del paraje Huajara, en Volcán, Jujuy.

¿Cuándo tuvo lugar el siniestro? En horas de la noche, alrededor de las 23.30.

¿Qué sucedió con los involucrados? El conductor de la Saveiro murió y cinco personas en el remis resultaron con politraumatismos.

¿Qué se está investigando? Se realizan peritajes para determinar las causas del choque y los resultados de un control de alcoholemia al conductor del remis.

[Fuente: Noticias Argentinas]

