Murió Gabriel Mamertino, protagonista de la radio cordobesa: trabajó en Cadena 3

FOTO: Murió Gabriel Mamertino, un ícono de la radio de Córdoba.

Este martes murió Gabriel Mamertino, una figura clave en el periodismo de Córdoba, que lamenta mucho su partida.

Mamertino tuvo una rica carrera, destacándose como periodista y locutor en Cadena 3, y trabajando en los últimos años en Canal 12 y en Radio Continental.

Fue el creador y conductor de "La vida según pasa la música", un programa que se convirtió en referente y acompañó a miles de oyentes a lo largo de los años.

La lamentable partida de Gabriel, quien era hijo Eliseo Mamertino, también periodista en Canal 12 y LV3, enluta al mundo de la radiodifusión en la provincia.

Su voz grave e inconfundible, su estilo personal y su profundo conocimiento musical lo distinguieron como un periodista distinguido en Córdoba.

"Extrañaremos su voz grave e inconfundible, su estilo único, su compromiso y don de gente. Desde Continental, expresamos nuestra condolencia a sus familiares, amigos y compañeros. Gracias Gabriel y hasta el reencuentro!", publicó Radio Continental en sus redes sociales.

