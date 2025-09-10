En vivo

Sociedad

Murió Gabriel Mamertino, protagonista de la radio cordobesa: trabajó en Cadena 3

Trabajó como periodista y locutor en la radio más federal. También fue creador y conductor de "La vida según pasa la música", en Radio Continental.

10/09/2025 | 12:38Redacción Cadena 3

FOTO: Murió Gabriel Mamertino, un ícono de la radio de Córdoba.

  1.

    Audio. Murió Gabriel Mamertino, ícono de la radio de Córdoba que se destacó en Cadena 3

    Ahora país

    Episodios

Este martes murió Gabriel Mamertino, una figura clave en el periodismo de Córdoba, que lamenta mucho su partida.

Mamertino tuvo una rica carrera, destacándose como periodista y locutor en Cadena 3, y trabajando en los últimos años en Canal 12 y en Radio Continental.

Fue el creador y conductor de "La vida según pasa la música", un programa que se convirtió en referente y acompañó a miles de oyentes a lo largo de los años. 

La lamentable partida de Gabriel, quien era hijo Eliseo Mamertino, también periodista en Canal 12 y LV3, enluta al mundo de la radiodifusión en la provincia.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Su voz grave e inconfundible, su estilo personal y su profundo conocimiento musical lo distinguieron como un periodista distinguido en Córdoba.

"Extrañaremos su voz grave e inconfundible, su estilo único, su compromiso y don de gente. Desde Continental, expresamos nuestra condolencia a sus familiares, amigos y compañeros. Gracias Gabriel y hasta el reencuentro!", publicó Radio Continental en sus redes sociales.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

