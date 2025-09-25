FOTO: Mujer agredió con un palo de hockey autos de periodistas en Palermo

Una mujer, en un grave estado de crisis nerviosa, rompió con un palo de hockey autos de periodistas que se encontraban estacionados en la puerta de Radio 10 en el barrio porteño de Palermo.

El hecho, según informaron fuentes policiales a la agencia Noticias Argentinas, ocurrió este jueves por la mañana en el cruce de las calles Uriarte y Nicaragua.

Personal de la Comisaría Vecinal 14 A acudió hasta dicha intersección tras un llamado al 911 por una mujer, presuntamente en estado de crisis nerviosa, que “se tornó agresiva y rompió vidrios a dos vehículos estacionados”.

El parte policial destaca que, mientras los oficiales trataban de contener a la mujer, fue convocado el SAME para dar asistencia profesional.

Se indicó que la femenina habría estado haciendo “reclamos ante los estudios de Radio 10, que opera desde allí”.

Los rodados afectados serían los de los periodistas Gabriela Radice y Gustavo “Gato” Sylvestre.