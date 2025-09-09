En vivo

Ecuador vs. Argentina

Argentina

Sociedad

Misiones: un joven detenido por destrozar un cajero automático en Posadas

Según declaró ante las autoridades, el joven reaccionó de manera violenta porque el cajero no le entregó el dinero.

09/09/2025 | 16:24Redacción Cadena 3

FOTO: Misiones: un joven detenido por destrozar un cajero automático en Posadas

La Policía de Misiones detuvo a un joven de 26 años que provocó destrozos en un cajero automático del Banco Macro de la ciudad de Posadas.

Las imágenes de las cámaras de seguridad captaron al implicado durante las 7:20 de este lunes mientras dañaba la sucursal bancaria, ubicada sobre la calle Noruega y la avenida Uruguay, de acuerdo a la información del portal de Primera Edición.

En este contexto, agentes del Comando Táctico Especial y trabajadores del Centro Integral de Operaciones 911 llevaron a cabo un operativo cerrojo y capturaron al presunto atacante cuando se intentaba dar a la fuga del lugar.

Según declaró ante las autoridades, reaccionó de manera violenta luego de que el cajero no le entregue el dinero, al tiempo que fue trasladado a la Comisaría Tercera UR-I, donde quedó a disposición del magistrado interventor.

Los uniformados realizaron trabajos de rigor en el banco e incautaron piedras que habrían sido utilizadas para romper el inmueble.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Posadas? Un joven destrozó un cajero automático del Banco Macro en la ciudad.

¿Quién fue detenido? Un joven de 26 años fue identificado como el responsable del hecho.

¿Cuándo sucedió el incidente? Ocurrió a las 7:20 de este lunes.

¿Cómo fue detenido? La Policía implementó un operativo cerrojo y lo capturó cuando intentaba escapar.

¿Por qué reaccionó de esa forma? Él declaró que actuó violentamente porque el cajero no le entregó el dinero.

[Fuente: Noticias Argentinas]

