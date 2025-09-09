FOTO: Misiones: un joven detenido por destrozar un cajero automático en Posadas

La Policía de Misiones detuvo a un joven de 26 años que provocó destrozos en un cajero automático del Banco Macro de la ciudad de Posadas.

Las imágenes de las cámaras de seguridad captaron al implicado durante las 7:20 de este lunes mientras dañaba la sucursal bancaria, ubicada sobre la calle Noruega y la avenida Uruguay, de acuerdo a la información del portal de Primera Edición.

En este contexto, agentes del Comando Táctico Especial y trabajadores del Centro Integral de Operaciones 911 llevaron a cabo un operativo cerrojo y capturaron al presunto atacante cuando se intentaba dar a la fuga del lugar.

Según declaró ante las autoridades, reaccionó de manera violenta luego de que el cajero no le entregue el dinero, al tiempo que fue trasladado a la Comisaría Tercera UR-I, donde quedó a disposición del magistrado interventor.

Los uniformados realizaron trabajos de rigor en el banco e incautaron piedras que habrían sido utilizadas para romper el inmueble.