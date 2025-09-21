FOTO: Milagro en Córdoba: los gritos de un hombre en situación de calle evitaron una tragedia

Un hombre en situación de calle fue rescatado milagrosamente este sábado en el barrio Nueva Córdoba, luego de que quedara atrapado dentro de un camión recolector de basura que ya había iniciado su proceso de compactación. Walter Gabriel Banegas, de 35 años, había buscado refugio en un contenedor de residuos para protegerse del frío y la lluvia, sin saber que su vida corría peligro.

El hecho ocurrió en la avenida Vélez Sarsfield al 1200, cuando el camión realizaba sus tareas de recolección. Al vaciarse el contenedor, Banegas cayó en la caja del vehículo sin que los operarios advirtieran su presencia. Inmediatamente, el sistema de compactación se puso en funcionamiento de manera automática y el camión avanzó unos 300 metros.

El comisario Claudio Jiménez describió la situación como un “milagro”, ya que la rápida reacción de los trabajadores fue fundamental para evitar una tragedia. Los operarios escucharon los gritos de auxilio que provenían del interior del camión y lograron detener el mecanismo a tiempo. Personal de la Dirección de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) acudió al lugar y concretó el rescate.

Tras ser liberado, Banegas fue asistido por una ambulancia y trasladado al Hospital Misericordia. El centro de salud confirmó en un comunicado oficial que el hombre sufrió politraumatismos y fracturas en sus miembros superiores e inferiores, pero que su estado de salud es estable.