Mendoza: capturaron a dos jóvenes de 25 años que atacaron con un cuchillo y una navaja a adolescentes
Los implicados fueron detenidos por los policías que realizaban recorridas de prevención en la zona.
16/09/2025 | 16:49Redacción Cadena 3
Dos jóvenes de 25 años fueron detenidos en el parque General San Martín de la ciudad de Mendoza por agredir con cuchillos a dos adolescentes.
Se trata de una pareja que portaba un arma blanca y una navaja, elementos que habrían utilizado para atacar a los menores en el cruce de las calles Boulogne Sur Mer y Capitán Fragata Giacchino, de acuerdo a las imágenes captadas por las cámaras de seguridad.
Efectivos de la Policía local que vigilaban la zona comenzaron a perseguir a los implicados, quienes fueron interceptados en Ruiz Leal, según informó el portal del diario Los Andes.
Las víctimas sufrieron heridas de consideración, se determinó su traslado a un nosocomio y luego radicaron la denuncia pertinente en el Polo Judicial.
En tanto, los involucrados quedaron a disposición de la Justicia y la Oficina Fiscal de la Capital intervino en la investigación.
Lectura rápida
¿Quiénes fueron detenidos en Mendoza?
Dos jóvenes de 25 años.
¿Dónde ocurrió el ataque?
En el parque General San Martín de Mendoza.
¿Qué utilizaron para agredir a los adolescentes?
Cuchillos y una navaja.
¿Cómo se realizó la detención?
La Policía local los persiguió y los interceptó.
¿Dónde radicaron la denuncia las víctimas?
En el Polo Judicial.
[Fuente: Noticias Argentinas]