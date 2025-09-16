FOTO: Mendoza: capturaron a dos jóvenes de 25 años que atacaron con un cuchillo y una navaja a adolescentes

Dos jóvenes de 25 años fueron detenidos en el parque General San Martín de la ciudad de Mendoza por agredir con cuchillos a dos adolescentes.

Se trata de una pareja que portaba un arma blanca y una navaja, elementos que habrían utilizado para atacar a los menores en el cruce de las calles Boulogne Sur Mer y Capitán Fragata Giacchino, de acuerdo a las imágenes captadas por las cámaras de seguridad.

Efectivos de la Policía local que vigilaban la zona comenzaron a perseguir a los implicados, quienes fueron interceptados en Ruiz Leal, según informó el portal del diario Los Andes.

Las víctimas sufrieron heridas de consideración, se determinó su traslado a un nosocomio y luego radicaron la denuncia pertinente en el Polo Judicial.

En tanto, los involucrados quedaron a disposición de la Justicia y la Oficina Fiscal de la Capital intervino en la investigación.