En vivo

La Argentina Hoy

Sergio Suppo

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Vélez vs. Racing

Argentina

En vivo

La Argentina Hoy

Sergio Suppo

Rosario

En vivo

Heatódromo

Fran Reale

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Mendoza: capturaron a dos jóvenes de 25 años que atacaron con un cuchillo y una navaja a adolescentes

Los implicados fueron detenidos por los policías que realizaban recorridas de prevención en la zona.

16/09/2025 | 16:49Redacción Cadena 3

FOTO: Mendoza: capturaron a dos jóvenes de 25 años que atacaron con un cuchillo y una navaja a adolescentes

Dos jóvenes de 25 años fueron detenidos en el parque General San Martín de la ciudad de Mendoza por agredir con cuchillos a dos adolescentes.

Se trata de una pareja que portaba un arma blanca y una navaja, elementos que habrían utilizado para atacar a los menores en el cruce de las calles Boulogne Sur Mer y Capitán Fragata Giacchino, de acuerdo a las imágenes captadas por las cámaras de seguridad.

Efectivos de la Policía local que vigilaban la zona comenzaron a perseguir a los implicados, quienes fueron interceptados en Ruiz Leal, según informó el portal del diario Los Andes.

Las víctimas sufrieron heridas de consideración, se determinó su traslado a un nosocomio y luego radicaron la denuncia pertinente en el Polo Judicial.

En tanto, los involucrados quedaron a disposición de la Justicia y la Oficina Fiscal de la Capital intervino en la investigación.

Lectura rápida

¿Quiénes fueron detenidos en Mendoza?
Dos jóvenes de 25 años.

¿Dónde ocurrió el ataque?
En el parque General San Martín de Mendoza.

¿Qué utilizaron para agredir a los adolescentes?
Cuchillos y una navaja.

¿Cómo se realizó la detención?
La Policía local los persiguió y los interceptó.

¿Dónde radicaron la denuncia las víctimas?
En el Polo Judicial.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho