"Me llevó a la locura": Fernando Farré responsabilizó a Guillermo Moreno de su femicidio

A una década de haber asesinado brutalmente a su esposa, Claudia Schaefer, de 66 puñaladas, el empresario Fernando Farré rompió el silencio desde el penal de Campana y sorprendió al responsabilizar al exsecretario de Comercio, Guillermo Moreno, por su brote asesino. En una entrevista con Fernando Soriano para Infobae, Farré afirmó que la pérdida de su trabajo a causa de las políticas de Moreno lo llevó a un estado de "locura" que culminó en la tragedia.

"Creo que todo comenzó en tiempos de Guillermo Moreno. Éramos una empresa que dependía de las importaciones. Nos trataban como criminales por importar legalmente perfumes. Matones gubernamentales armados. La empresa se derrumbaba, cerraron operaciones y me quedé sin trabajo", relató Farré en sus declaraciones, vía WhatsApp, al periodista. Según supo Noticias Argentinas, el femicida vinculó directamente esta situación con el crimen: "Me enfermé y me vi perdiendo todo lo que tenía (...) no soporté la humillación y me despertó la ira".

Farré, entre el arrepentimiento y la victimización

Condenado a prisión perpetua, Fernando Farré, quien fuera un exitoso ejecutivo internacional, insistió en su versión de inimputabilidad, pese a que esta no fue probada en el juicio de 2017. "Si algo pudimos probar, es que yo no controlaba mis acciones", argumentó, mientras en la misma conversación con Infobae, se mostró levemente arrepentido y confió en el "perdón" de Claudia Schaefer.

"Pienso en la libertad todos los días de mi vida. Pienso si algún día podremos contar la verdad y ayudar a que pare de morir gente. Si podremos exponer a quienes me traicionaron", expresó Farré. Y añadió: "Pienso si podré llevarle una flor a Claudia, y pedirle perdón a ella y pedirle perdón a mis hijos. Yo sé que ella sabe lo que realmente pasó, y que nos vamos a abrazar en el cielo. Creo que todas las noches sueño con ella".

Sin embargo, en su relato también emergió una clara victimización, donde atribuyó a Schaefer el haberlo "humillado", provocado "un pico de ansiedad" y se describió a sí mismo como "sobremedicado". "Mis hijos, mi mujer, mi casa, me quitaron todo. La última humillación: mis libros, mis relojes, mis cuadros, hasta la ropa interior me quitaron. Eso y más medicación fueron la tormenta perfecta que me llevaron a la locura", sostuvo.

La vida de Farré en prisión, a 10 años del brutal femicidio, se debate entre esta compleja mezcla de arrepentimiento y autojustificación, mientras sigue culpando a factores externos por el crimen que conmocionó a la sociedad.