FOTO: Más de 75 mil estudiantes se inscribieron a través de UBA XXI para cursar materias de forma virtual

La Universidad de Buenos Aires anunció un récord luego de que 75.175 alumnos se inscribieron para cursar materias de forma virtual a través de UBA XXI durante el segundo semestre.

De acuerdo al comunicado que la casa de estudios le envió a la agencia Noticias Argentinas, este hecho representa un aumento del 18% respecto al año anterior, a la vez que un 28% refleja a estudiantes que se encuentran en los últimos años del nivel secundario.

La entidad resaltó que se llevaron a cabo más de 112.279 inscripciones al primer examen parcial en las cátedras que brinda el programa (un incremento del 25%).

La secretaria de Asuntos Académicos, María Catalina Nosiglia, manifestó que no se trata solo de un interés por parte de los jóvenes, sino que hay “un compromiso de la universidad pública con la ampliación de derechos y la igualdad de oportunidades”.

UBA XXI, fundado en 1985, posee 33 subsedes activas, las cuales se distribuyen en diferentes localidades del territorio nacional.

Los espacios permiten que múltiples alumnos que residen fuera de la Ciudad de Buenos Aires “tengan la posibilidad de rendir parciales de manera presencial y contar con acompañamiento académico en su región”, resalta el escrito.