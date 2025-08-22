FOTO: Mar del Plata: manejaba una moto prestada, perdió el control y murió al chocar con otra

Un adolescente de 17 años murió luego de chocar una moto prestada con un rodado similar en la ciudad balnearia de Mar del Plata, al tiempo que los dos conductores transitaban sin papeles.

El muchacho tomó la motocicleta Bajaj Rouser 200 por parte del padre de un amigo para circular por el barrio Libertad, donde, al arribar a la esquina de Paraguay y Beruti, perdió el control, se cruzó de carril y fue atropellado por una Gillera Smash.

La víctima falleció en el acto, mientras que el conductor del otro vehículo, de 18 años, fue derivado al Hospital Interzonal por presentar lesiones de consideración, aunque recibió el alta, según informó el portal del diario La Capital.

El hecho fue caratulado como "homicidio culposo" y remarcaron que ambos implicados manejaban sin registro, con motos prestadas y ninguna con documentación.