Absolvieron a Andrea del Boca en el juicio por la novela "Mamá Corazón"

El Tribunal Oral Federal N°7 (TOF7) absolvió a la actriz Andrea del Boca en la causa por presunta defraudación al Estado relacionada con la producción de la novela Mamá Corazón.

La decisión fue comunicada por el juez Fernando Canero, en un momento que emocionó a la actriz, quien rompió en llanto al conocer el fallo.

El juicio, que comenzó el 6 de marzo, se inició tras el procesamiento de Del Boca en 2019, acusada de recibir 36 millones de pesos para la realización de la novela que protagonizó y produjo.

Durante la última audiencia, la actriz optó por no hacer declaraciones extensas, limitándose a expresar su gratitud al tribunal: "Quiero agradecerles todo el trato para todos y para conmigo. No voy a hacer ninguna manifestación más. Solo agradecerles".

En septiembre de 2024, antes del inicio del juicio, Del Boca había roto el silencio en sus redes sociales, celebrando la fijación de la fecha del proceso. "Después de una larga espera de 8 años, finalmente el juicio que va a poner luz ya tiene fecha de comienzo en el 2025. Sepan que quien más empujó deseando que esto comenzara fui yo. Nunca me escapé ni me escondí. Celebro esta noticia. Será justicia", escribió en una historia de Instagram.

Con esta absolución, se cierra un capítulo judicial que mantuvo a la actriz en el centro de la controversia durante casi una década.

