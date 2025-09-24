FOTO: Los trenes circulan a 30 km/h por una medida de fuerza de maquinistas: hay demoras en todas las líneas

Los trenes del área metropolitana de Buenos Aires circularon este miércoles a tan solo 30 kilómetros por hora debido a una medida de fuerza impulsada por el gremio La Fraternidad, que agrupa a los maquinistas.

La protesta afectó a las líneas Roca, Mitre, San Martín, Sarmiento, Urquiza y Belgrano Sur. Desde temprano, las formaciones avanzaron casi a paso de hombre, por lo que hubo demoras y alteraciones en los horarios habituales de los servicios.