Sociedad

Los trenes circulan a 30 km/h por una medida de fuerza de maquinistas: hay demoras en todas las líneas

Por la medida gremial, las formaciones van casi a paso de hombre en reclamo por paritarias y mejoras laborales.

24/09/2025 | 06:53Redacción Cadena 3

FOTO: Los trenes circulan a 30 km/h por una medida de fuerza de maquinistas: hay demoras en todas las líneas

Los trenes del área metropolitana de Buenos Aires circularon este miércoles a tan solo 30 kilómetros por hora debido a una medida de fuerza impulsada por el gremio La Fraternidad, que agrupa a los maquinistas.

La protesta afectó a las líneas Roca, Mitre, San Martín, Sarmiento, Urquiza y Belgrano Sur. Desde temprano, las formaciones avanzaron casi a paso de hombre, por lo que hubo demoras y alteraciones en los horarios habituales de los servicios.

Lectura rápida

¿Qué sucedió con los trenes? Los trenes circularon a 30 km/h debido a una medida de fuerza.

¿Quién impulsó la medida de fuerza? La protesta fue impulsada por el gremio La Fraternidad.

¿Qué líneas se vieron afectadas? Se vieron afectadas las líneas Roca, Mitre, San Martín, Sarmiento, Urquiza y Belgrano Sur.

¿Cuándo ocurrió la protesta? La protesta ocurrió este miércoles.

¿Cuál fue el motivo de la medida de fuerza? El motivo fue el reclamo por paritarias y mejoras laborales.

[Fuente: Noticias Argentinas]

