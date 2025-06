Los niños que hoy programan robots en la UNC sueñan ser ingenieros

POR JUAN ESTEVES.

Borges decía que hay un punto trascendental en la vida de una persona: "Cuando sabe para siempre quién es". Este autodescubrimiento puede ocurrir en cualquier momento, independientemente de la duración o la complejidad de la vida de quien llega a ese punto cúlmine.

En efecto, ¿qué mejor que generar un espacio para despertar vocaciones o al menos un interés genuino y temprano en una disciplina, que puede luego convertirse en una forma de vida? Un espacio así se dio este sábado en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNC, donde se dio la última clase gratuita del semestre de los talleres de Robótica e Impresión 3D para niños y adolescentes.

En las clases, los niños entusiasmados -y atentos- programaron su propio robot en grupitos cómplices de dos o de a tres, mientras en el aula de al lado otros tantos aprendían a imprimir en 3D.

Video. Niños programando sus propios robots en los talleres de la UNC

A través de dos proyectos del Programa de Educación en Ciencia y Tecnología de la Secretaría de Extensión Universitaria -Programación y Robótica para niños y niñas y Tridimensionando Ideas- la universidad pública abrió sus puertas a las infancias, acercándolas a experiencias tempranas en ciencia y tecnología.

En estos espacios, los chicos y chicas aprenden a pensar en forma lógica, a resolver problemas simples, a explorar herramientas que hasta hace poco parecían lejanas o inaccesibles. Pero lo hacen en un entorno cuidado, con acompañamiento personalizado y con una intención clara: acercar el conocimiento, democratizar el acceso y generar vocaciones.

En los pasillos de la facultad me crucé con Guadalupe y Milagros, dos niñas que estaban felices viendo girar el pequeño robot que ellas mismas programaron, me acerqué para hablar con ellas, me contaron que hicieron el taller "porque querían saber más de robots" y que se pusieron muy contentas cuando pudieron hacer que se mueva el robot porque "fue un logro". La frutilla del postre, las dos -casi a coro- me dijeron que en un futuro sueñan con ser ingenieras.

Mano a mano con Cadena 3, el secretario de Extensión de la UNC, Conrado Sotrani, consideró que la UNC tiene un rol imprescindible: motivar que los niños tengan conocimiento y vayan codeándose con cuestiones científicas y tecnológicas. "Estamos convencidos que, a diferencia de otras épocas, ésta produce cambios científicos y tecnológicos muy rápidos y vertiginosos, y tenemos que estar a la altura de las circunstancias para este tipo de actividades con infancias y con personas mayores, que también llevamos a cabo, porque esos avances tecnológicos hacen a que puedan estar incluidos en una sociedad o no, teniendo en cuenta lo que sepan hacer con la tecnología", puntualizó. Y aclaró que este proyecto va a continuar el próximo semestre.

En ese sentido, reconoció que es importante brindar capacitaciones permanentes. "Y en el medio, es muy importante tener proyectos de reconversión laboral para los trabajadores, que deben capacitarse para cumplir nuevos roles", agregó.

A su vez, Storani mencionó que, teniendo en cuenta que los avances científicos y la innovación van avanzando, "es imprescindible que como universidad pública seamos capaces de asumir el desafío que tenemos". Y amplió: "Argentina se construyó sobre la base de dos pilares fundamentales: salud pública y educación pública, lo que permitió la movilidad social ascendente, a partir de la se podía progresar, y lo que a su vez hacía que no existan niveles de desigualdad tan altos". Sin embargo, consideró que "desde hace mucho tiempo que eso no existe y la Argentina también es un país desigual hoy".

Y concluyó: "Creo que si nosotros retomamos por lo menos lo que está a nuestro alcance, políticas públicas destinadas a que la educación llegue a todos los sectores, trabajando conjuntamente con los trabajadores, con las personas en los trayectos más cortos que le permitan emprender o mejorar sus condiciones de estabilidad, ahí vamos a estar porque es nuestra obligación como universidad pública".

Por su parte, el rector de la FCEFyN, Pablo Recabarren, abrió el acto de apertura agradeciendo a las familias de los chicos por llevarlos a los talleres y por "estimularles el deseo de aprender".

Para cerrar, celebró que "desde hace unos años dejamos de ser una facultad solo de adultos; y estamos muy felices porque antes todo era muy académico y ceremonioso, y ahora los chicos le dan otro color".

