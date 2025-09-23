FOTO: Los ladrones que robaron en la casa de Pampita habían ingresado “legalmente” al país

Los ocho ladrones que perpetraron un robo en la casa de la modelo Carolina "Pampita" Ardohain, todos ellos extranjeros, habían ingresado "legalmente" al país, confirmó esta noche el ministro de Seguridad de la Ciudad, Horacio Giménez.

En ese sentido, el funcionario señaló que “son mayores de edad, son todos chilenos los que están acá y uno venezolano que está en La Boca", al tiempo que precisó: "No tienen antecedentes porque llevan poco tiempo en el país".

Además, Giménez reveló que "entraron legalmente al país”, y agregó: "Estamos esperando información de la embajada para ver si tienen antecedentes en Chile. Son todos jóvenes. Ingresaron por la parte posterior de la casa, rompieron un blindex".

A través de un comunicado, señaló que los malvivientes fueron ubicados “gracias a vecinos que aportaron sus cámaras personales, más el sistema de videovigilancia de la Ciudad de Buenos Aires, se descubrió que había tres vehículos implicados".

La mayor parte de los integrantes de la banda estaban en un hotel: “Con conocimiento de la fiscalía del doctor (Eduardo) Rosende llegamos a este lugar (el hotel). Ingresamos y ocho personas rápidamente se quieren dar a la fuga, los cuales son demorados e identificados. Todos de origen chileno”.

“Al ingresar a las habitaciones hemos encontrado pertenencias que la señorita Pampita reconoce como propias, entre carteras, relojes y anteojos. Así que se procedió a la detención con el aval del doctor Godoy”, añadió.