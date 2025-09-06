En vivo

Sociedad

Los cortes de luz programados por Epec este domingo en Córdoba

La Empresa Provincial informó que este domingo 7 de septiembre se realizarán interrupciones programadas de suministro eléctrico en distintos sectores de la capital y localidades del interior. 

06/09/2025 | 23:00Redacción Cadena 3

FOTO: Epec anuncia cortes de luz este domingo en barrios y localidades de Córdoba.

La Empresa Provincial de Energía Eléctrica de Córdoba (Epec) informó que este domingo 7 de septiembre se realizarán interrupciones programadas de suministro eléctrico en distintos sectores de la capital y localidades del interior. Los trabajos forman parte de tareas de mantenimiento preventivo y mejoras en la red de distribución.

En Córdoba capital, los cortes serán: de 7 a 13 en el área comprendida entre la esquina de Celso Barrios y O’Higgins y la altura 4800 de la calle O’Higgins; de 7:30 a 12:30 entre 9 de Julio, Colón, Santa Fe y Mendoza; de 8 a 13 en los barrios Argüello Norte y Villa 9 de Julio; y de 8:30 a 13:30 en barrio Alberdi.

En Villa María, se interrumpirá el suministro de 7:30 a 11:30 en los barrios Parque Norte, 76 Viviendas, Trinitarios, Almirante Brown, Manuel Belgrano, Carlos Pellegrini y zonas cercanas al Hipermercado.

En el interior provincial, los cortes se programaron de 8 a 12 en Ticino; de 8 a 13 en Santa Elena, Sebastián Elcano y zonas rurales; y en Río Cuarto, de 8 a 12 entre las calles Kowalk, Presidente Perón Centro, Av. Italia y La Madrid.

Finalmente, se registrarán interrupciones de 8:30 a 10 en Cosquín, Mitino y Santa María, en los barrios Villa Bustos y Villa Caeiro.

Epec recomienda a los usuarios planificar el uso de equipos eléctricos durante los horarios de corte y recordó que estas acciones buscan garantizar un suministro más seguro y confiable en toda la provincia.

Lectura rápida

¿Qué se va a hacer el 7 de septiembre? Se realizarán interrupciones programadas de suministro eléctrico en Córdoba y localidades del interior.

¿Quién lo informa? La información es proporcionada por la Empresa Provincial de Energía Eléctrica de Córdoba (Epec).

¿Dónde se llevarán a cabo los cortes? En Córdoba capital, Villa María y otras localidades del interior provincial.

¿Cómo se programaron los cortes? Los cortes están programados en diferentes horarios para realizar tareas de mantenimiento y mejoras en la red de distribución.

¿Por qué se realizan estos cortes? Se llevan a cabo para garantizar un suministro más seguro y confiable en toda la provincia.

