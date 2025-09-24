En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

Horario corrido

Mauri Palacios

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Lomas de Zamora: allanaron un domicilio donde envasaban aceite de girasol falsificado

La investigación determinó que el producto ofrecido no era aceite de girasol.

24/09/2025 | 15:14Redacción Cadena 3

FOTO: Lomas de Zamora: allanaron un domicilio donde envasaban aceite de girasol falsificado

La Policía Federal Argentina allanó un domicilio en José Mármol, partido de Almirante Brown, donde se envasaba de manera clandestina aceite falsificado que era comercializado.

Los procedimientos se realizaron el viernes pasado en dos inmuebles de las localidades bonaerenses de José Mármol y Villa Celina, en el marco de una investigación de la Fiscalía Federal N.º 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Cecilia Incardona, por infracción a la Ley de Marcas y venta de sustancias alimenticias peligrosas.

La pesquisa se inició a fines de 2024 a partir de una denuncia de la empresa Molinos Río de la Plata S.A., que comercializa una marca reconocida de aceite, luego de recibir reclamos de consumidores.

La investigación determinó que el producto ofrecido no era aceite de girasol, sino una mezcla de 70% de aceite refinado de soja y 30% de aceite refinado de girasol, envasado en botellas de 1,5 litros con etiquetas apócrifas.

División Unidad Operativa Federal (DUOF) de Ezeiza realizó distintas tareas de investigación que permitieron establecer que el aceite se adquiría suelto y se envasaba en condiciones precarias en el fondo de una vivienda de José Mármol para su posterior venta al por mayor.

En ese domicilio se secuestró un tambor con mil litros de aceite, un camión, envases, tapas y etiquetas junto a maquinarias y elementos para el envasado.

El segundo operativo se llevó a cabo en un comercio de Villa Celina, donde se incautaron cerca de mil envases con el producto falsificado listo para la venta.

Tras los allanamientos, un hombre y una mujer fueron notificados como imputados en la causa, que los investiga por infracción a la Ley 22.362 de Marcas y por la venta de sustancias alimenticias peligrosas disimulando su carácter nocivo (artículo 201 del Código Penal).

La Justicia busca ahora determinar la magnitud de la red de distribución y los posibles comercios involucrados en la comercialización del aceite adulterado.

Lectura rápida

¿Qué se allanó en Lomas de Zamora? Un domicilio donde se envasaba aceite falsificado.

¿Quién llevó a cabo el allanamiento? La Policía Federal Argentina realizó los procedimientos en José Mármol y Villa Celina.

¿Cuándo se realizaron los allanamientos? Los operativos se realizaron el viernes pasado.

¿Cómo se determinó que el aceite era falsificado? La investigación surgió a partir de una denuncia de Molinos Río de la Plata S.A.

¿Qué productos se secuestraron? Se secuestraron mil litros de aceite, envases, un camión y etiquetas apócrifas.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho