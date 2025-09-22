Llega a Argentina el vuelo que cambiará la forma en la que compramos en internet

A partir de diciembre, China Eastern Airlines unirá Shanghái y Buenos Aires con un vuelo de casi 20.000 kilómetros y 26 horas de duración, una ruta que, aunque llevará pasajeros, tiene un claro objetivo comercial: la carga.

El auge de las compras en plataformas como Shein y Temu, que crecieron 260% en el primer semestre de 2025, saturó los canales de transporte tradicionales.

Esta nueva conexión directa no solo agilizará las entregas, sino que también reducirá los costos logísticos, consolidando un corredor estratégico hacia Sudamérica.

El desembarco de Shein y Temu en el mercado argentino fue rápido y contundente, conquistando a jóvenes y sectores medios con precios competitivos y campañas de descuento.

Este crecimiento masivo de las importaciones de bajo valor, que ya suman 408 millones de dólares en lo que va del año, ha generado debate.

Si bien los consumidores celebran el acceso a productos económicos, la industria local advierte sobre la competencia desleal.

Más allá del récord, el vuelo simboliza la transformación del consumo argentino.

Con una crisis económica que impulsa a buscar precios bajos, el país se ha convertido en un mercado clave para estas plataformas.

Para prepararse, Aeropuertos Argentina ya amplió la zona de cargas de Ezeiza, el principal punto de ingreso de esta mercadería.

La nueva ruta operará con dos frecuencias semanales, utilizando aviones de ultra-larga distancia y con una capacidad para transportar decenas de toneladas de mercadería.

Este "vuelo Shein" demuestra cómo la economía global se está reconfigurando en respuesta a las nuevas tendencias de consumo.