Sociedad

Las ventas de juguetes cayeron 5,2% pese al impulso del comercio electrónico

El relevamiento surge de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ). El ticket promedio fue de $13.000 en jugueterías de cercanía, mientras que en las grandes cadenas trepó a $38.000.

16/08/2025 | 23:33Redacción Cadena 3

FOTO: Las ventas de juguetes cayeron 5,2% pese al impulso del comercio electrónico.

Las ventas de juguetes por el Día del Niño registraron una caída del 5,2% interanual, de acuerdo con datos de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ). El retroceso sorprendió a los comerciantes, que esperaban un repunte en medio de la fecha más relevante para el sector.

Desde la entidad explicaron que la baja se debió a una combinación de factores: el frío intenso, el feriado del viernes 15 y la debilidad del canal físico, que aún concentra el 76% de las operaciones.

Un comercio digital en alza, pero insuficiente

Si bien el e-commerce creció un 30%, alcanzando el 24% del total de ventas, todavía no logra compensar la retracción general. Además, este canal enfrenta desafíos propios: altos costos de publicidad y comisiones en plataformas, junto con exigencias de logística. “El 81% de los consumidores abandona su carrito si no encuentra la opción de entrega que busca”, advirtió la CAIJ.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El retroceso también se vinculó a la pérdida de peso de las promociones bancarias, que cubrieron solo el 70% de las operaciones, lejos del histórico 90%. El menor acceso al crédito, las altas tasas de interés y el endeudamiento familiar limitaron el financiamiento.

En cuanto a precios, el ticket promedio fue de $13.000 en jugueterías de cercanía, mientras que en las grandes cadenas —con un 90% de productos importados— trepó a $38.000.

Qué se vendió y qué quedó en el camino

El informe de la CAIJ muestra un cambio en las preferencias hacia productos más accesibles. Los juguetes de primera infancia (0 a 3 años) lograron un leve crecimiento del 0,5% y representaron casi un tercio del mercado. También mostraron números positivos las masas de modelar y slime (+0,1%), los juegos de mesa y rompecabezas (+0,3%) y los bloques (+0,2%), categorías que juntas superaron el 30% de las ventas.

En contraste, las líneas más tradicionales tuvieron fuertes retrocesos: pelotas (-7,2%), muñecas y bebotes (-9,3%), figuras de acción y fantasía (-19,4%), cocinas y estaciones de juego (-29%), rodados (-28,5%), aire libre (-24,4%) y juguetes a radio control (-42,4%).

