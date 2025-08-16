Leve repunte: las ventas por el Día del Niño en Córdoba crecieron 1,5%

Las ventas por el Día del Niño en Córdoba cerraron con un incremento del 1,5% respecto al mismo período de 2024, según el relevamiento realizado por la Federación Comercial de Córdoba (Fedecom) junto a sus Cámaras y Centros Comerciales. El dato representa una tenue recuperación, tras la fuerte caída del 10,4% registrada el año pasado.

Evolución desigual entre rubros

El estudio mostró un comportamiento dispar según el sector. Mientras algunos rubros lograron repuntar, otros continuaron en retroceso:

Indumentaria y calzados: +12,1%

Libros y artículos de librería: +7,2%

Artículos deportivos y de recreación: +4,5%

Artículos electrónicos y pequeños electrodomésticos: +3,7%

Juguetería: +2,9%

Consolas, accesorios y videojuegos: -11,8%

Artículos de computación y celulares: -12,4%

Rodados (bicicletas, monopatines, etc.): -13,1%

El ticket promedio de las compras se ubicó en $42.350, con un leve aumento frente a la edición 2024. En cuanto a los medios de pago, el 75% de las operaciones se realizaron con tarjeta de crédito y el 25% al contado.

Desde Fedecom destacaron que, a pesar de la contracción en rubros vinculados a la tecnología y al entretenimiento digital, el dinamismo en indumentaria, librería y artículos deportivos permitió que el resultado global sea positivo.

“Si bien el crecimiento es modesto, lo valoramos como una señal de recuperación frente a la caída del año pasado. El Día del Niño sigue siendo una fecha de fuerte impacto en la actividad comercial”, señalaron desde la entidad.