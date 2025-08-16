Leve repunte: las ventas por el Día del Niño en Córdoba crecieron 1,5%
El ticket promedio de las compras se ubicó en $42.350 y el 75% de las operaciones se realizaron con tarjeta de crédito.
16/08/2025 | 21:55Redacción Cadena 3
FOTO: Las ventas en Córdoba muestran signos de recuperación.
Las ventas por el Día del Niño en Córdoba cerraron con un incremento del 1,5% respecto al mismo período de 2024, según el relevamiento realizado por la Federación Comercial de Córdoba (Fedecom) junto a sus Cámaras y Centros Comerciales. El dato representa una tenue recuperación, tras la fuerte caída del 10,4% registrada el año pasado.
Evolución desigual entre rubros
El estudio mostró un comportamiento dispar según el sector. Mientras algunos rubros lograron repuntar, otros continuaron en retroceso:
Indumentaria y calzados: +12,1%
Libros y artículos de librería: +7,2%
Artículos deportivos y de recreación: +4,5%
Artículos electrónicos y pequeños electrodomésticos: +3,7%
Juguetería: +2,9%
Consolas, accesorios y videojuegos: -11,8%
Artículos de computación y celulares: -12,4%
Rodados (bicicletas, monopatines, etc.): -13,1%
El ticket promedio de las compras se ubicó en $42.350, con un leve aumento frente a la edición 2024. En cuanto a los medios de pago, el 75% de las operaciones se realizaron con tarjeta de crédito y el 25% al contado.
Desde Fedecom destacaron que, a pesar de la contracción en rubros vinculados a la tecnología y al entretenimiento digital, el dinamismo en indumentaria, librería y artículos deportivos permitió que el resultado global sea positivo.
“Si bien el crecimiento es modesto, lo valoramos como una señal de recuperación frente a la caída del año pasado. El Día del Niño sigue siendo una fecha de fuerte impacto en la actividad comercial”, señalaron desde la entidad.
Lectura rápida
¿Cuál fue el incremento en las ventas por el Día del Niño en Córdoba?
Un 1,5% de incremento respecto al mismo período de 2024.
¿Qué entidad realizó el relevamiento sobre las ventas?
La Federación Comercial de Córdoba (Fedecom).
¿Qué rubro tuvo el mayor crecimiento en ventas?
Indumentaria y calzados, con un aumento de +12,1%.
¿Cuál fue el ticket promedio de las compras?
El ticket promedio se ubicó en $42.350.
¿Qué porcentaje de las operaciones se realizó con tarjeta de crédito?
El 75% de las operaciones se realizaron con tarjeta de crédito.