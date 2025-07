La reacción de la esposa del CEO expuesto con su amante en el show de Coldplay

Megan Kerrigan Byron se convirtió en el centro de atención mediática tras un incidente ocurrido en un concierto de Coldplay, donde su esposo, Andy Byron, CEO de la firma tecnológica Astronomer, fue captado en la “Kiss Cam” junto a una colega. Este evento, que tuvo lugar el 16 de julio de 2025 en Boston, sorprendió a muchos, ya que Byron había mantenido un perfil bajo hasta ese momento.

El momento se volvió viral cuando el cantante Chris Martin bromeó sobre una pareja que apareció en pantalla, identificándose posteriormente al hombre como Andy Byron y a la mujer como Kristin Cabot, directora de Recursos Humanos de Astronomer. Ambos estaban aparentemente casados con otras personas, lo que generó un revuelo considerable en las redes sociales.

Ante la repercusión del video, Megan Kerrigan Byron decidió desactivar su perfil de Facebook, lo que provocó una ola de especulaciones sobre su estado emocional y cómo estaba lidiando con la situación. La pareja, que reside en Nueva York y tiene dos hijos, había mantenido una vida familiar discreta, y este escándalo alteró esa dinámica.

Según información de National World, Andy Byron asumió el cargo de CEO de Astronomer en julio de 2023, una empresa valorada en más de 1,300 millones de dólares. A partir del incidente, Megan ha optado por mantenerse alejada de la atención pública, sin hacer declaraciones sobre el escándalo que involucra a su esposo.

Astronomer CEO Andy Byron’s wife removes his last name from her Facebook profile, following viral video of his alleged affair with colleague Kristin Cabot at a Coldplay concert. pic.twitter.com/5xzvEU7Kht