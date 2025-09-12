La Plata: una mujer denunció un abuso y un robo, pero la Justicia confirmó que todo era falso
La investigación llevada adelante por la DDI La Plata y el fiscal Martín Almirón reveló que ninguna de esas situaciones ocurrió.
12/09/2025 | 12:21Redacción Cadena 3
FOTO: La Plata: una mujer denunció un abuso y un robo, pero la Justicia confirmó que todo era falso
Una mujer que denunció haber sido víctima de un abuso sexual agravado y de robo violento quedó imputada por falsa denuncia tras comprobarse que su relato era inventado en la ciudad de La Plata.
Según fuentes policiales que informaron a la Agencia Noticias Argentinas, la acusada fue identificada como Mariana Nievas Petruzelli, de 34 años, quien había declarado bajo juramento que el pasado 31 de agosto a las 2 de la madrugada cuatro hombres ingresaron a su vivienda, la golpearon, la amenazaron con un arma de fuego, la abusaron y le robaron 10.000 dólares, 300 pesos, electrodomésticos, consolas y hasta una iMac, entre otros objetos.
Además, según fuentes judiciales consultadas por este medio fueron tajantes y manifestaron: “Se trata de una denunciadora serial”.
Incluso, la mujer sostuvo que un vecino alertó al 911, que la Policía y una ambulancia llegaron al lugar y que fue trasladada al Hospital Sudamericano (2 y 42), donde supuestamente permaneció internada por fractura de fémur, fractura en un brazo y un hematoma cerebral.
Sin embargo, la investigación llevada adelante por la DDI La Plata y el fiscal Martín Almirón reveló que ninguna de esas situaciones ocurrió.
El hospital negó haberla atendido, los registros del 911 no muestran ningún llamado ni presencia policial en el domicilio y los vecinos aseguraron desconocer el hecho.
Con estas pruebas, el fiscal solicitó al Juzgado de Garantías N°3, a cargo de Pablo Raele, que la mujer fuera imputada por el delito de falsa denuncia, lo que fue aceptado por el magistrado.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en La Plata? Una mujer denunció un abuso sexual y robo, pero resultó ser todo falso.
¿Quién es la acusada? La mujer fue identificada como Mariana Nievas Petruzelli, de 34 años.
¿Cuándo sucedieron los hechos? La mujer afirmó que los hechos ocurrieron el 31 de agosto a las 2 de la mañana.
¿Dónde supuestamente ocurrió el delito? En la vivienda de la acusada en La Plata.
¿Cómo se descubrió la falsedad de la denuncia? La investigación reveló que no hubo atención en el hospital ni llamados al 911.
[Fuente: Noticias Argentinas]