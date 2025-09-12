FOTO: La Plata: una mujer denunció un abuso y un robo, pero la Justicia confirmó que todo era falso

Una mujer que denunció haber sido víctima de un abuso sexual agravado y de robo violento quedó imputada por falsa denuncia tras comprobarse que su relato era inventado en la ciudad de La Plata.

Según fuentes policiales que informaron a la Agencia Noticias Argentinas, la acusada fue identificada como Mariana Nievas Petruzelli, de 34 años, quien había declarado bajo juramento que el pasado 31 de agosto a las 2 de la madrugada cuatro hombres ingresaron a su vivienda, la golpearon, la amenazaron con un arma de fuego, la abusaron y le robaron 10.000 dólares, 300 pesos, electrodomésticos, consolas y hasta una iMac, entre otros objetos.

Además, según fuentes judiciales consultadas por este medio fueron tajantes y manifestaron: “Se trata de una denunciadora serial”.

Incluso, la mujer sostuvo que un vecino alertó al 911, que la Policía y una ambulancia llegaron al lugar y que fue trasladada al Hospital Sudamericano (2 y 42), donde supuestamente permaneció internada por fractura de fémur, fractura en un brazo y un hematoma cerebral.

Sin embargo, la investigación llevada adelante por la DDI La Plata y el fiscal Martín Almirón reveló que ninguna de esas situaciones ocurrió.

El hospital negó haberla atendido, los registros del 911 no muestran ningún llamado ni presencia policial en el domicilio y los vecinos aseguraron desconocer el hecho.

Con estas pruebas, el fiscal solicitó al Juzgado de Garantías N°3, a cargo de Pablo Raele, que la mujer fuera imputada por el delito de falsa denuncia, lo que fue aceptado por el magistrado.