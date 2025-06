La inteligencia artificial ya es una realidad: usala como un superpoder o teme su avance

El avance de la inteligencia artificial (IA) ha dejado de ser una promesa para convertirse en una realidad palpable que impacta todos los sectores laborales. Desde el periodismo hasta la administración, pasando por empresas tecnológicas y pequeños emprendimientos, su aplicación genera tanto incertidumbre como oportunidades. Belén Ortega, especialista en Inteligencia Artificial y organizadora del evento Día Cero, reflexionó sobre estas transformaciones.

En una entrevista con la agencia Noticias Argentinas, destacó: “Hoy tenemos dos caminos: temer a la IA por miedo a la pérdida de empleo o comprender que podemos usarla como un superpoder. Esa es la gran diferencia”, aseguró.

Ortega también señaló que el uso estratégico de estas herramientas no solo se traduce en un aumento de la productividad, sino que también puede potenciar las capacidades humanas. “El pensamiento crítico junto con la IA no nos reemplaza, nos potencia”.

En el campo del periodismo, por ejemplo, la inteligencia artificial ya se utiliza para redactar artículos, editar textos y crear titulares. “He visto notas espectaculares co-creadas con IA, pero también trabajos que se publicaron sin la debida revisión. Eso es un error”, subrayó.

Para abordar esta problemática, propuso una fórmula práctica: la regla del 10-80-10. “El 10% es la precisión con que se solicita a la IA, el 80% es trabajo de la herramienta y el 10% restante es donde uno corrige, personaliza y aporta su criterio profesional.”

La especialista indicó también que para tener éxito en el nuevo mercado laboral, ya no es suficiente contar con un título o experiencia. “Dos empleados con las mismas habilidades: uno maneja ChatGPT y el otro no; el que perdura será aquel que posea competencias en IA. No es necesario ser ingeniero, solo aplicar un pensamiento crítico en su uso”, detalló.

Día Cero: la conferencia sobre el futuro de la inteligencia artificial

En este contexto se desarrolla Día Cero, el comienzo de lo inevitable, una conferencia inmersiva programada para el 18 de julio a las 16 horas y el 19 de julio a las 14, en la Cámara de Comercio de Córdoba. “No es solo una charla técnica; es una experiencia que incorpora herramientas, estrategias y casos reales para automatizar tareas y mejorar la calidad de vida”, aclaró Belén.

Dado el interés generado, los organizadores consideraron agregar una tercera fecha debido a la gran demanda, ya que “la mayoría de los grupos ya están completos”. La elección de Córdoba como sede no fue al azar. “A nivel personal es mi segundo hogar. Siempre he estado en Villa Cruz y tengo muchos recuerdos. También hubo una gran apertura por parte de la Cámara de Comercio”, comentó.

La iniciativa nació de una necesidad clara. “Detectamos que muchas empresas desean incorporar IA, pero no tienen claro por dónde comenzar. Buscan optimizar tiempo, productividad y calidad de vida, pero requieren ese primer paso educativo”, relató.

“El objetivo es que los asistentes se lleven herramientas concretas para aplicar en su vida personal y profesional. La IA ya está presente. Ahora debemos decidir cómo aprovecharla”, concluyó.