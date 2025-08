Hamilton acepta desafío tras carrera difícil en Hungría y busca renacer

BUDAPEST (AP) — Un día después de tildarse a sí mismo como “inútil” y tras otra decepcionante carrera en la Fórmula Uno, Lewis Hamilton aseguró el domingo que se encontraba en una situación no muy buena que estaba en segundo plano.

Hamilton terminó en el 12do puesto del Gran Premio de Hungría, el mismo lugar en el que se había clasificado el día anterior. Ese resultado lo llevó a llamarse a sí mismo “absolutamente inútil” y a sugerir que Ferrari podría considerar cambiar de pilotos.

Su carrera fue muy diferente a la de su compañero de equipo Charles Leclerc, quien se mostró decepcionado con el cuarto lugar después de comenzar desde la pole.

“Cuando tienes un sentimiento, tienes un sentimiento. Hay mucho sucediendo en segundo plano que no es genial”, dijo Hamilton a la cadena británica Sky Sports después de la carrera cuando se le pidió que explicara sus comentarios del día anterior. Al preguntarle si había perdido su amor por las carreras, Hamilton dijo que no.

En respuesta a una pregunta sobre el episodio en el que se vio forzado a salir de la pista por su antiguo rival Max Verstappen, un momento destacado en una carrera por lo demás bastante tranquila, Hamilton señaló “no recordarlo”.

Verstappen fue investigado por el incidente, pero no fue sancionado. Hamilton “renunció a su derecho de asistir a la audiencia”, rezó el fallo de los comisarios.

Un representante de Ferrari que habló en nombre de Hamilton “confirmó que no hubo contacto entre ambos autos y además declaró que el piloto del Auto 44 (Hamilton) optó por no intentar permanecer en la pista”, añadieron los comisarios.

Un comunicado emitido por Ferrari después de la carrera incluyó comentarios de Hamilton diciendo que se “recargaría” durante el descanso de cuatro semanas hasta el Gran Premio de Holanda.

“Ha sido un fin de semana desafiante y uno del que hay que seguir adelante. No pudimos hacer el progreso que esperábamos, pero estoy agradecido por el esfuerzo que todos en el equipo pusieron durante el fin de semana”, dijo Hamilton en el comunicado.

“Ahora nos dirigimos al descanso. Usaré el tiempo para reiniciar, recargarme y volver más fuerte. No estoy donde quiero estar aún, pero la lucha no ha terminado — no me descarten”, añadió.

Fue un día frustrante en general para Ferrari. Leclerc perdió ritmo en la segunda mitad de la carrera y pasó de luchar por la victoria a quedar fuera del podio por completo después de una dura batalla con George Russell de Mercedes.

En un extenso mensaje de radio, Leclerc sugirió que Ferrari no lo estaba escuchando en una situación “increíblemente frustrante” y que el auto se había vuelto “inconducible”.

Después de la carrera, sin embargo, Leclerc dijo que se había equivocado.

“Hablé demasiado rápido, supongo”, dijo a Sky Sports, y mencionó que le informaron después de la carrera que había habido un problema con el chasis de su auto.