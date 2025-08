La conmovedora historia de Andrea y la donación del vestido de 15 años

Andréa Maricel Cejas visitó los estudios de Cadena 3 para agradecer personalmente a Rony por un gesto que había marcado la vida de su familia.

Recordó un programa en el que Rony entrevistó a una joven que no tenía vestido para su fiesta de 15 años. "Mi mamá, Alicia, tenía el vestido de mi hermana que había fallecido guardado como un tesoro. Gracias a usted y sus palabras, ella pudo donar ese vestido a esa señorita", explicó Andréa con emoción. "Ella vino de allá, me devolvió a mi mamá. Perdón que me emocione, pero al conocerla supo que ese vestido había llegado a buenas manos, así que eternamente agradecida con usted, Rony".

Rony, visiblemente conmovido, expresó su alegría por la historia. "Qué felicidad, qué alegría para su mamá, para usted y para toda la gente que ha colaborado para ver feliz a una niña que necesitaba un vestido de 15 años", comentó. En ese momento, reflexionó sobre el papel de la radio en la vida de las personas. "La comunicación es fundamental, el llegar a la gente es fundamental", subrayó.

Andréa continuó compartiendo su historia personal. "Mi mamá hace dos años que ya no la tengo, el viernes hizo dos años. Está en el cielo y creo que era la oportunidad de venir a saludarlo y agradecerle por ese gesto". Cuando Rony preguntó si habían mantenido contacto con la niña que recibió el vestido, Andréa recordó que su madre había invitado a la joven a su fiesta de 15, pero no pudo asistir debido a su estado de salud. "Tuvieron contacto después durante mucho tiempo", concluyó.

La conversación se tornó más profunda cuando se mencionaron las reflexiones sobre la vida. "No permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber adormecida", se escuchó en la radio. La voz de Ronnie resonó con fuerza, resaltando la importancia de vivir plenamente y de honrar la vida.

Una carta traída por Andréa añadió un nuevo matiz a la historia. "No queremos abusarnos con el sentimentalismo", aclaró Ronnie. "Ella estaba muy emocionada y a veces parece exageración, pero no era así". La carta revelaba el trasfondo de la donación del vestido, un acto que había ayudado a la madre de Andréa a salir de un estado de depresión tras la pérdida de su hija. "Encontró una razón de vivir y se fue personalmente a donar este vestido a esa niña", relató Ronnie.

Andréa compartió que al regresar, su madre había vuelto a ser la persona que conocía. "Los últimos años de vida los vimos con ella escuchando la radio, disfrutando de los programas de Ronnie", recordó. La historia de Andréa y su madre se convirtió en un testimonio del poder de la solidaridad y la conexión humana.

Al final de la conversación, Ronnie reflexionó sobre el impacto de la historia de Andréa. "Ahí está la historia, la historia completa, la historia redonda de una mujer emocionada que viene a saludarnos en nombre de su madre porque la vio distinta y cambiada", concluyó. "Lo que tiene que ver es el corazón de la gente".

Entrevista de Rony en Vivo.