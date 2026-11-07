FOTO: La 35? Marcha del Orgullo en Buenos Aires: un grito de diversidad y unidad

Buenos Aires, 7 de noviembre -- La 35? Marcha del Orgullo LGBT comenzó en la tarde de este sábado, repleta de cantos, banderas y reclamos, bajo el lema "¡El orgullo al poder! ¡El odio al carajo!". La concentración de los camiones y manifestantes tuvo lugar en la intersección de la avenida Belgrano y Lima.

Durante la jornada, que fue cubierta por la Agencia Noticias Argentinas, el evento dio inicio con una "previa" musical, donde DJ's animaron la atmósfera con música y se organizó una gran feria de artesanos.

El ambiente festivo y de reivindicación se sintió en cada rincón, con el claro objetivo de visibilizar la lucha por los derechos y la aceptación de la comunidad LGBT. La participación masiva de personas refleja la importancia de este evento en la sociedad argentina, promoviendo un mensaje de amor y respeto.

Con un estimado de 3 millones de asistentes, la marcha se posiciona como una de las más significativas en la historia del movimiento, uniendo a diversos sectores y promoviendo la diversidad en todas sus formas.

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