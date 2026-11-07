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La 35? Marcha del Orgullo en Buenos Aires: un grito de diversidad y unidad

Se estima que 3 millones de personas asistan a una de las movilizaciones con mayor masividad en la historia de la comunidad LGBT.

07/11/2026 | 14:28Redacción Cadena 3

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La 35? Marcha del Orgullo en Buenos Aires: un grito de diversidad y unidad

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Buenos Aires, 7 de noviembre -- La 35? Marcha del Orgullo LGBT comenzó en la tarde de este sábado, repleta de cantos, banderas y reclamos, bajo el lema "¡El orgullo al poder! ¡El odio al carajo!". La concentración de los camiones y manifestantes tuvo lugar en la intersección de la avenida Belgrano y Lima.

Durante la jornada, que fue cubierta por la Agencia Noticias Argentinas, el evento dio inicio con una "previa" musical, donde DJ's animaron la atmósfera con música y se organizó una gran feria de artesanos.

El ambiente festivo y de reivindicación se sintió en cada rincón, con el claro objetivo de visibilizar la lucha por los derechos y la aceptación de la comunidad LGBT. La participación masiva de personas refleja la importancia de este evento en la sociedad argentina, promoviendo un mensaje de amor y respeto.

Con un estimado de 3 millones de asistentes, la marcha se posiciona como una de las más significativas en la historia del movimiento, uniendo a diversos sectores y promoviendo la diversidad en todas sus formas.

Noticia en desarrollo

Lectura rápida

¿Qué evento se celebra?
La 35? Marcha del Orgullo LGBT en Buenos Aires.

¿Cuál es el lema de la marcha?
"¡El orgullo al poder! ¡El odio al carajo!".

¿Dónde tuvo lugar la concentración?
En la intersección de la avenida Belgrano y Lima.

¿Cuántas personas se estima que asistirán?
Se estima que 3 millones de personas participen en la marcha.

¿Qué actividades se realizaron durante la marcha?
Hubo música, DJ's y una feria de artesanos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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