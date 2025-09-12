En vivo

Sociedad

Incautaron 20 kilos de cocaína en un operativo en Comodoro Rivadavia

El valor de la mercadería decomisada es de unos 600 millones de pesos.

12/09/2025 | 19:45Redacción Cadena 3

FOTO: Incautaron 20 kilos de cocaína en un operativo en Comodoro Rivadavia

La policía de Chubut incautó unos 20 kilogramos de cocaína y detuvo a cuatro integrantes de una banda de narcotraficantes, en el marco de un operativo realizado en las últimas horas en la ciudad de Comodoro Rivadavia, la más populosa de la Patagonia.

El procedimiento, denominado 'Viento blanco', se llevó a cabo luego de varios meses de investigación, encabezado por las autoridades del ministerio de Justicia.

Uno de los sujetos implicados fue arrestado en la intersección de Kennedy y Estados Unidos, luego de haber concretado una venta de drogas en la zona. El hombre circulaba al mando de un Toyota Corolla cuando fue interceptado por los efectivos policiales.

A partir de esa detención se realizaron una serie de allanamientos en distintos puntos de la ciudad: tres de ellos en el barrio Stella Maris y otro en LU4, que derivaron en el arresto de otros tres involucrados, como así también en el decomiso de los 20 kilos de cocaína.

Se trata de una de las incautaciones más importantes que se hayan registrado en la región, según estimaron las autoridades locales.

Además, se confirmó que la organización comercializaba la droga a unos 30 millones de pesos el kilo, lo que arroja un valor de 600 millones de pesos -casi 400 mil dólares- para todo el cargamento hallado.

Por otra parte, los ladrillos de cocaína tenían estampado un delfín en relieve, y de acuerdo al Ministerio de Seguridad esa marca está asociada a la organización liderada por Reinaldo Delfín Castedo, más conocido “El Patrón del Norte”, uno de los narcotraficantes más importantes del país.

Lectura rápida

¿Qué se incautó en Comodoro Rivadavia?
Se incautaron 20 kilos de cocaína.

¿Quiénes fueron detenidos?
Cuatro integrantes de una banda de narcotraficantes.

¿Cuál fue el valor de la mercadería?
Se estima en 600 millones de pesos.

¿Qué marca tenían los ladrillos de cocaína?
Tenían estampado un delfín en relieve.

¿A quién está asociada la marca de la droga?
A la organización liderada por Reinaldo Delfín Castedo.

[Fuente: Noticias Argentinas]

