Sociedad

Hallaron un cuerpo sin vida en un contenedor de basura

Un hombre que revisaba un contenedor en Ocampo al 1900 halló el cuerpo. La Policía de Investigaciones investiga las causas del deceso.

03/09/2025 | 15:39Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: El hallazgo se produjo en Ocampo 1900.

Un hombre que circulaba en bicicleta y revisaba los contenedores de basura en Ocampo al 1900 encontró esta tarde el cuerpo sin vida de un masculino dentro de uno de ellos. De inmediato dio aviso a la Brigada Motorizada, cuyos efectivos constataron la situación y dieron intervención a la Policía de Investigaciones.

Según informaron fuentes oficiales, el SIES determinó en el lugar que la persona fallecida llevaría al menos tres horas sin vida. Hasta el momento no se brindaron precisiones sobre la identidad de la víctima ni sobre las circunstancias de su muerte.

El hombre que realizó el hallazgo fue entrevistado en la zona y posteriormente quedó en libertad, al confirmarse que no tenía vinculación con el hecho. La PDI trabaja en el lugar con pericias y toma de testimonios para esclarecer lo sucedido.

Informe de Agostina Meneghetti.

Lectura rápida

¿Qué se encontró en Ocampo al 1900? Un cuerpo sin vida de un masculino dentro de un contenedor de basura.

¿Quién encontró el cuerpo? Un hombre que circulaba en bicicleta y revisaba los contenedores de basura.

¿Cuándo ocurrió el hallazgo? Esta tarde.

¿Dónde se realizó el hallazgo? En Ocampo al 1900.

¿Cómo se determinó el tiempo de fallecimiento? El SIES informó que la persona llevaba al menos tres horas sin vida.

