Hallaron un cuerpo sin vida en un contenedor de basura

Un hombre que circulaba en bicicleta y revisaba los contenedores de basura en Ocampo al 1900 encontró esta tarde el cuerpo sin vida de un masculino dentro de uno de ellos. De inmediato dio aviso a la Brigada Motorizada, cuyos efectivos constataron la situación y dieron intervención a la Policía de Investigaciones.

Según informaron fuentes oficiales, el SIES determinó en el lugar que la persona fallecida llevaría al menos tres horas sin vida. Hasta el momento no se brindaron precisiones sobre la identidad de la víctima ni sobre las circunstancias de su muerte.

El hombre que realizó el hallazgo fue entrevistado en la zona y posteriormente quedó en libertad, al confirmarse que no tenía vinculación con el hecho. La PDI trabaja en el lugar con pericias y toma de testimonios para esclarecer lo sucedido.

Informe de Agostina Meneghetti.