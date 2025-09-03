Cayó "La Reina", una mujer vinculada al narcomenudeo en el oeste de Rosario

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detuvo este martes a Soledad M., conocida como “La Reina”, en el marco de una investigación por narcomenudeo en el oeste rosarino. La mujer fue interceptada en la vía pública por un equipo especial de operaciones de la fuerza federal y quedó a disposición de la Justicia provincial.

La "Reina" fue localizada por efectivos de la Unidad Regional de Seguridad Aeroportuaria IV del Litoral, con agentes especializados en investigaciones sobre narcotráfico de la Delegación Rosario, que venían siguiendo de cerca sus movimientos en distintos barrios.

La orden de detención fue librada por el Equipo de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA), en una causa que lleva adelante el fiscal Diego Giró. La sospechosa habría tenido una participación clave en la distribución de estupefacientes en los barrios Villa Banana y Vía Honda, zonas históricamente atravesadas por la violencia vinculada al narcotráfico.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Según la imputación preliminar, “La Reina” habría tenido en su poder, con fines de comercialización, cocaína fraccionada. En el allanamiento realizado el 15 de mayo de este año en su domicilio de calle Nora Lagos al 1400, las fuerzas de seguridad secuestraron más de 700 gramos de cocaína distribuidos en 2000 envoltorios, un dato que reforzó la hipótesis de que operaba como proveedora de narcomenudeo.

Tras la detención de este martes, los efectivos de la PSA incautaron un vehículo, dinero en efectivo, un teléfono celular y documentación considerada de interés para la causa. Todos estos elementos quedaron incorporados a la investigación que busca reconstruir el circuito de distribución y posibles conexiones.

Fuentes de la pesquisa señalaron que Soledad M. estuvo vinculada con Leonardo “Leo Rey” Saravia, un nombre pesado en el mapa criminal de Rosario. Ese vínculo, según los investigadores, le habría permitido ocupar un rol estratégico en el negocio del narcomenudeo en sectores clave del oeste de la ciudad.

La detención de “La Reina” es leída por los investigadores como un golpe relevante a las estructuras intermedias del narcotráfico que sostienen la distribución barrial de drogas. Estas organizaciones, aunque de menor escala que las bandas históricas, son responsables de buena parte de la violencia cotidiana en los barrios.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La mujer fue trasladada a dependencias de la PSA, donde permanece a la espera de la audiencia imputativa que definirá su situación procesal en las próximas horas. El fiscal Giró prepara las pruebas para solicitar medidas cautelares, que podrían incluir la prisión preventiva.

El operativo se inscribe en el plan de trabajo coordinado entre el MPA provincial y las fuerzas federales que operan en Rosario, con foco en el microtráfico y el desbaratamiento de los eslabones intermedios de la cadena narco. En lo que va del año, este tipo de procedimientos ya derivaron en más de 150 detenciones y el secuestro de cientos de kilos de droga.

En paralelo, referentes barriales de Villa Banana y Vía Honda advierten que las disputas por territorio y puntos de venta siguen siendo un problema cotidiano para los vecinos. “Estos operativos sirven, pero si no hay políticas sostenidas y presencia permanente, el espacio lo vuelve a ocupar otra banda”, señaló una fuente comunitaria de la zona.